Учитель истории из Новосибирска установил мировой рекорд, пробежав от Дагестана до Крыма

Учитель истории и мировой художественной культуры (МХК) из Новосибирска Станислав Логинов установил мировой рекорд: он пробежал марафон на 2100 километров за 46 дней. 11 ноября в Сочи он получил сертификат. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Он преодолел расстояние в 2109 км, посетил 8 субъектов России, пробежав через весь Кавказ, Краснодарский край и Крым.

— Итак, я в Севастополе! Рекорд готов!!! 2100 км готовы с общим подъёмом свыше 60000 метров! Увидел Каспийское, Азовское и Черное моря, протоптал 8 субъектов России от Дагестанского Каммилуха до Севастополя (Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Краснодарский край от Адлера до Керченского пролива и Крым от Керчи до Севастополя), — поделился он на своей странице ВКонтакте.

Станислав Логинов рассказал, что его пробег от Дагестана до Севастополя начался с ультратрейл марафона «Армагеддон», в рамках которого участники должны были пробежать 1200 километров. Пробег проходил в Дагестане, из-за горных обвалов на дистанции маршрут сократили до 925 километров.