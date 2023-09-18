Учителей ОБЖ отправили на военную подготовку в Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова посетила учителей ОБЖ, которые проходят военную подготовку в полевом лагере. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Новосибирской области.

– С этого учебного года появился модуль по основам военной службы. Если преподаватель не обновил свои знания, в том числе с точки зрения практической подготовки, он будет недостоверен и некомпетентен, – отметила Жафярова.

Первый поток состоит из 15 преподавателей колледжей Новосибирской области. Занятия предполагают, как теоретическую подготовку, так и практическую.

– Обучение состоит из таких модулей, как огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка и тактическая медицина, – подчеркнул Михаил Никифоров, специалист министерства региональной политики Новосибирской области.

В сентябре-октябре запланировано обучение еще двух групп преподавателей.

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