Электрички изменят расписание из-за ремонта пути в Новосибирской области

Изменение в расписании девяти пригородных поездов запланировано в связи с проведением капитального ремонта пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 23 минут.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом нового графика.

‑ Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Барабинск – Татарская, Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Татарская, Татарская – Колония, Коченево – Новосибирск, Татарская – Колония, Новосибирск-Восточный – Пригородный простор, Пригородный простор – Новосибирск. Обращаем внимание, что в том числе два пригородных поезда будут курсировать раньше действующего графика движения, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Точное время отправления в пункты назначения можно узнать на официальном сайте компании.