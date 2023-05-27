Учредителя новосибирских «Новоколеджа» и «Новошколы» Сергея Чернышова* признали иностранным агентом

Министерство юстиции РФ 26 мая опубликовало очередной список лиц, включенных в список реестр иностранных агентов. В него вошли 9 физлиц и две организации. Иноагентом признан руководитель новосибирского «Новоколеджа» и ОАНО «Новошкола» Сергей Чернышов*.

— С.А. Чернышов распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине, говорится на сайте Минюста.

В 2021 году Новосибирский следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Сергея Чернышова*. Историку инкриминировали 148 статью УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 354.1 статью УК РФ «Реабилитация нацизма». Напомним, поводом для приглашения к следователю стал пост, который был написан в августе, когда в Новосибирске шли обсуждения по поводу переименования площади Свердлова в площадь Невского. В сентябре 2021 года проверка была прекращена.

В апреле 2023 Сергей Чернышов* опубликовал список ректоров новосибирских вузов, поддержавших СВО и заявил, что они «продвигают идеологию военного конфликта» .

В мае по итогам прокурорской проверки «Новоколледж» получил обвинения сразу в трех административных правонарушениях.

26 мая, в день включения в реестр иноагентов, Чернышов* сообщил в соцсетях, что зарегистрировал в Новосибирске частный Сибирский университет свободных искусств и наук имени Николая Ядринцева. Ранее Сергей Чернышов* сообщал, что гуманитарный университет, предполагает обучение по модели Liberal Arts (свобода искусства и науки) и включает в себя бакалавриат и магистратуру. Чернышов* также является одним из учредителей «Ассоциации частных образовательных организаций Новосибирской области».

В «Новоколедже», который возглавляет Сергей Чернышов, учится почти 1,5 тыс студентов, работает около сотни сотрудников. Набор в университет должен был стартовать в 2023 году.

*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.