27 мая троллейбусы в Новосибирске поменяют маршруты

27 мая три маршрута троллейбусов в левобережье Новосибирска будут работать до 23 часов. Речь идет о троллейбусы маршрутов № 7, 24 и 29. Кроме того, троллейбус маршрута № 4 «Затулинский ж/м — завод Медпрепаратов» с 23 часов будет делать разворот на площади Станиславского.

— Это связано с проведением ООО «ПФ ВИС» с 23 часов 27 мая до 6 часов 28 мая работ по монтажу балок пролетного строения съезда на площади Энергетиков, в створе ул. Станционной со стороны ТЭЦ-2, — пояснили в мэрии города Новосибирска.

Напомним, с 20 мая до особого распоряжения ликвидированы трамвайные остановочные пункты «Площадь Труда» по ул. Широкой в прямом и обратном направлениях.

Ранее редакция сообщала, что четвертый мост в Новосибирске предложили назвать Николаевским.