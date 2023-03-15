В феврале в Новосибирской области резко подорожал лук и турпутевки

Новосибирскстат опубликовал данные о динамике цен на продукты, товары и услуги за февраль 2023 года. По данным статистики, в прошлом месяце цены на потребительском рынке Новосибирской области, по сравнению с январем 2023-го, выросли на 0,3%, в том числе на продовольственные товары — на 0,4%, услуги — на 0,7%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%.

Цены на овощи продолжают расти

Среди продовольственных товаров наиболее ощутимый рост цен был на репчатый лук, который подорожал сразу на 35,2%. Свежая зелень стала дороже на 13,5%, а белокочанная капуста — на 11,6%. Также стали дороже картофель (на 9,8%), свекла (на 9,7%), виноград (на 9,2%) и морковь (на 7,9%). При этом некоторые овощи подешевели. Среди них свежие огурцы, стоимость которых снизилась на 6,6%, свежие грибы — на 5,3%, лимоны — на 3,9% и чеснок — на 1,2%.

В группе колбасных изделий и продуктов из мяса и птицы увеличились цены на сырокопченые колбасы (+4,1%), мясные консервы для детского питания (+3,1%), полукопченые и варено-копченые колбасы (+2,4%). Сосиски и сардельки стали дешевле на 1,3%.

В группе рыбопродуктов живая и охлажденная рыба стала дороже на 4,2%. Кроме того, увеличились цены на соленую сельдь (+3,5%), рыбное филе (+3,1%), соленое филе сельди (+3%) и мороженые креветки (+2,3%). Охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород стала дешевле на 5,3%, а икра лососевых рыб — на 2,4%.

Кроме того, в феврале повысились цены на водку и крепленое вино, питьевые сливки, мясной фарш, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное мороженое, национальные сыры, натуральные шоколадные конфеты, соль, манную крупу, сухие супы в пакетах, шоколад, фруктово-ягодные консервы для детского питания, оливковое масло. Рост цен составил от 1,5 до 7,7%.

Снизились цены на овсяные хлопья «Геркулес», натуральный растворимый кофе, охлажденные и мороженые куры, мед, пшеничная мука, а также пельмени, манты, пшено, сливочное масло, вермишель и творог.

Медикаменты стали дешевле

Электротовары и другая бытовая техника, телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи в феврале стали дешевле. Например, цена на миксер, блендер снизилась на 4%, на телевизор — на 3,4%, дрель электрическая и наушники беспроводные — на 3,1%, планшетный компьютер — на 2,9%, смарт-часы — на 2,6%, ноутбук — на 2,3%. Однако электроутюги и бытовые плиты стали дороже на 3,2%.

— «Эргоферон» стал дешевле на 3,6%, «Амброксол» — на 3,2%, «Нафазолин» — на 2,5%, «Гриппферон» — на 2,1%, «Панкреатин», «Таурин», «Ингалипт» — на 1,8%, «Корвалол» — на 1,4%, «Алмагель» и «Амлодипин» — на 1,3%. Одновременно на 1,4-8,1% подорожали «КанефронН», метамизол натрия («Анальгин» отечественный), «Левомеколь», «Синупрет», аскорбиновая кислота, — говорится в сообщении.

Статистики отметили, что в феврале снизились цены и на большинство медикаментов.

Дешевле стали светодиодные лампы, стиральный порошок, шины для легкового автомобиля, крем для рук, детское автомобильное кресло, жидкие чистящие и моющие средства, табурет для кухни. На эти товары цены снизились от 2,3 до 6%.

А вот отдельные виды одежды для детей и взрослых стали в феврале дороже. Больше всего выросли цены на женское демисезонное пальто (+23,5%). Женские джинсы стали дороже на 14,2%, летнее платье для девочек дошкольного возраста — на 8,3%, мужская майка, футболка — на 5,9%, мужские джинсы — на 3,9%. Стоимость предметов зимнего гардероба снизилась.

Кроме того, выросли цены на сухие корма для животных, спички, мягкие игрушки, металлочерепицу, декоративные ткани для штор и занавесей, обручальное золотое кольцо, свежесрезанные цветы, крем для лица. Рост цен на эти товары составил от 1,4 до 7,5%.

Услуги для туристов стали дороже

В феврале заметно увеличились цены на услуги зарубежного и внутреннего туризма. Так, стоимость поездки на отдых в Египет выросла на 18,6%, в ОАЭ — на 10,9%, в страны Закавказья — на 8,1%, на Черноморское побережье России и в Крым — на 5,2%, экскурсионные туры по России — на 4,3%. Тем не менее цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии снизились — на 8 и 7,8% соответственно.

Цены на услуги пассажирского транспорта в среднем повысились на 3,5%, в том числе на проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда на 48,4%, полет в салоне эконом-класса самолета — на 10,1%, проезд в купейном вагоне фирменного поезда — на 8,3%. Цены на проезд в плацкартном вагоне нефирменного поезда снизились на 22,1%.

Среди медицинских услуг увеличились цены на консультативный прием у врача специалиста (+5,5%), пребывание пациента в круглосуточном стационаре (+2,4%), удаление зуба под местным обезболиванием (+1,8%), физиотерапевтическое лечение (+1,6%), а также первичный консультативный осмотр больного у стоматолога (+1,2%).

Подорожали стирка и глажение белья, санаторно-оздоровительные услуги, посещение кинотеатра, проживание в гостинице, клинический осмотр животного, и содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищном фондах. Уменьшилась стоимость установки натяжного потолка и полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО).

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