Сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили акции протеста по всей стране

СМИ сообщают, что первые забастовки были зафиксированы 14 марта: работники нескольких пунктов самовызова в Екатеринбурге закрыли их и ушли домой, писало издание «E1». Некоторые и вовсе написали заявление об увольнении. Отказывались работать также сотрудники в Барнауле и Благовещенске.

15 марта к бастующими присоединились пункты выдачи маркетплейса на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Не выдают заказы точки Wildberries в Иркутской области, Красноярском крае и Кузбассе, пишет «Тайга.инфо» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). К протесту присоединились также пункты Wildberries в Бурятии: на дверях некоторых из них висят объявления «Закрыто по техническим причинам» и qr-коды, отсканировав которые, можно ознакомиться с проблемой или позвонить в техподдержку.

Сотрудники Wildberries настаивают на отмене новой системы штрафов, которая начала действовать с 3 марта. Теперь, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, то 100% ее цены удерживается с сотрудника точки самовызова. К протесту присоединилось около 10 000 человек.

По данным Forbes, накануне они устроили видеоконференцию, где собственно и спланировали акцию. Сотрудники договорились работать ограниченно: принять товар со складов, но не выдавать посылки покупателям, уточняет издание.

Ранее редакция сообщала, что Wildberries тестирует механизм оценки клиентов.

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