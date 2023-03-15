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Глава новосибирского Минпромторга Андрей Гончаров рассказал, что будет с площадкой IKEA

  • 15/03/2023, 11:57
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Не исключено, что на нее зайдет белорусская компания Swed House.

Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о будущем торговой площади, где ранее располагался шведский магазин IKEA. Такая большая территория пустовать не будет. Об этом сообщает BFM-Новосибирск с ссылкой на интервью с Гончаровым.

исход иностранного бизнеса

Шведская Ingka Group распродаст более двух миллионов квадратных метров недвижимости в России

По словам министра, продавать частями эту территорию в ТРЦ на Ватутина не будут. Её передадут одному покупателю.

— Мы понимаем, что занять это место должен мощный игрок, с гигантской финансовой поддержкой, — отметил Гончаров.

Не исключено, что на эту площадку может зайти белорусская компания Swed House, но пока официальной информации о конкретных переговорах по новосибирском магазину и тем более о датах открытия нет.

IKEA в Новосибирске закрылась больше года назад — 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами Мега. Поиск покупателей Ingka Group начала в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов IKEA.

Белорусская компания Swed House, по некоторым данным, выразила готовность зайти на рынок России. Их продукция очень похожа на товары IKEA. Как ранее сообщали федеральные СМИ, Первый магазин Swed House начет работу в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в мае. Ранее на этой площадке работала дизайн-студия IKEA. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров пояснял, что Swed House может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году, а в течение нескольких лет до 50 магазинов — по всей России.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации.

Фото: pexels.com — Alexander Isreb

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : кто придет вместо IKEA кто займет место IKEA Swed House заходит в Россию


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