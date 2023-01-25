Стрелки символических «Часов Судного дня» переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

Достигнут самый высокий уровень риска для человечества за всю историю проекта с 1947 года, заявила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков».

При этом уточняется, что риск применения ядерного, биологического и химического оружия значительно вырос после начала специальной военной операции со стороны России на территории Украины. Кроме того, серьезными последствиями подобного военного конфликта также могут стать изменения климата, так как страны, зависящие от российских энергоносителей, нарастили инвестиции в природный газ.

Напомним, что «Часы Судного дня» впервые были запущены почти 76 лет назад. Изображение часов с часовой и минутной стрелками, которые показывают оставшиеся до наступления полуночи минуты, публикуется на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Это время символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения.

Показания часов рассчитываются ежегодно. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала совместно с приглашенными экспертами, среди которых десять лауреатов Нобелевской премии.

Самое дальнее расположение стрелок от ядерной полуночи издание зафиксировало в 1991 году — 23:43, когда СССР и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Часы за время своего существования стали общепризнанным индикатором уязвимости мира перед глобальной катастрофой, вызванной техногенными технологиями.

Ранее редакция сообщала, что Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует.

Фото: Patrick Semansky / AP