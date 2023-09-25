В Новосибирске Топфенс оштрафован за незаконное использование средств индивидуализации

В Новосибирское УФАС России поступило заявление от ООО «СибСтройСервис» на действия ООО «Топфенс», которое выражалось в использовании средств индивидуализации компании-заявителя.

— Ранее ООО «Топфенс» осуществило регистрацию юридического лица 30.12.2020 года с фирменным наименованием ООО «СибСтройСервис», тождественным фирменному наименованию Заявителя, заведомо зная о длительном существовании на рынке ООО «СибСтройСервис». Тем самым, некоторое время на рынке существовало два юридических лица ООО «СибСтройСервис», — говорится в сообщении.

Ведомство установило, что в данном случае имели место все существенные признаки, позволяющие квалифицировать действия ООО «ТопФенс» как акт недобросовестной конкуренции. В частности, наличие конкурентных отношений хозяйствующих субъектов на одном товарном рынке и направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и т.д.

Комиссия Новосибирского УФАС признало ООО «ТопФенс» виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф в размере 297 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что Успенский психоневрологический интернат нарушил правила проведения торгов.