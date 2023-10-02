Парк в пойме Каменки в этом году не сдадут в Новосибирске

По трем объектам благоустройства в этом году наблюдается серьезное отставание от сроков, прописанных в конкурсной документации. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирск области сообщил министр ЖКХ Денис Архипов.

Первый объект — благоустройства въезда в Усть-Тарский район, где подрядчик приступил к работе только 23 сентября.

Второй — второй этап создания парка в пойме река Каменка, где пришлось менять субподрядную организацию и вносить корректировки в проектные решения.

— Неисполнение составит 134 млн руб из 292 млн рублей, — констатировал Архипов. — С учетом перераспределения неиспользованной областной субсидии останется 50 млн рублей, плюс 14 млн на проектирование парка Чебурзы.

Третий — эко-парк в городе Обь, где после заключения контракта одна из подрядных организаций допустила нарушение сроков контракта.

По всем объектам необходимо проводить озеленение, укладывать дорожки и т.д., что уже проблематично с учетом приближения устойчивых минусовых температур.

— Работы на этих объектах находятся на ежедневном контроле министерства, —подчеркнул Денис Архипов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что парк Каменка, который реализуется по федеральному проекту, в этому году сдать не удастся. Он предложил перенести сдачу на следующий год, чтобы качество не пострадало.

Комментируя результаты благоустройства, губернатор Андрей Травников констатировал, что подрядчиков в сфере благоустройства в Новосибирской области перегрузили работой, также как строителей в сфере создания новых соцобъектов или заказчики-муниципалитеты не справляются с объемом работ по благоустройству, которые обеспечены финансированием в некоторых муниципалитетах.

— Сейчас идет работа по формированию бюджета. Есть время расторгнуть контракты и перенести завершение работ на следующий год, когда погода позволит сделать все без ущерба для качества. Если подрядные организации не справляются, давайте не будет планировать средства. Лучше перенаправим их на более приоритетные задачи. Например, в дорожной деятельности есть предприятия, которые выполняют работы больше плановых, — предложил Травников. — До конца октября во взаимодействии с муниципалитетами проработайте этот вопрос. Возможно лучше перенести работы на теплое время года. Примем решение, чтобы подрядные организации не мучились от чрезмерного объема работ и денег.

По данным МинЖКХ, в 2023 году в регионе планировалось благоустроить 400 объектов. На эти цели было выделено 2,23 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области раскритиковал затянувшиеся до декабря сроки благоустройства.