УФАС оспаривает тарифы муниципального предприятия для провайдеров

Новосибирский УФАС возбудил дело о нарушении МБУ «Городской центр организации дорожного движения» антимонопольного законодательства. Ведомство оспаривает тариф, установленный муниципальным предприятием по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. Получатели данной услуги- крупные игроки рынка оказания интернет- услуг и телеметрии (провайдеры), которые используют муниципальное имущество для прокладки собственных сетей (в т.ч. в новые микрорайоны).

Ранее ведомство уже рассматривало дело в отношении «ГЦОДД» об установлении экономически необоснованного тарифа на описанную услугу (639,51 руб). Суды трёх инстанций поддержали выводы антимонопольного органа. Однако, «ГЦОДД» не исполнило выданное предписание, сославшись на то, что тариф утвердил учредитель (мэрия Новосибирска) и он превышает признанный судами экономически необоснованным (740,2 руб).

— Установление экономически необоснованного тарифа не только нарушает антимонопольное законодательство, но и неизбежно перекладывает часть финансовой нагрузки на население, т.к. конечными потребителями услуг телеметрии и интернет связи является горожане, — отметил заместитель руководителя управления Сергей Иванов, — факт установления такого тарифа при наличии разрешенного спора в суде вызывает по меньшей мере недоумение.

По его словам, действия мэрии и «ГЦОДД» предварительно квалифицированы как ограничивающее конкуренцию соглашения, заключенное между органов власти (местного самоуправления) и хозяйствующим субъектом которое приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов).

Напомним, в прошлом году МКП «Горэлектротранспорт» повысил тариф за пользование каждой опорой: ежемесячно предпринимателей обязали платить 745,7 рублей в месяц вместо 527,73 рублей (+41,5%).

Опоры электролиний стоят на балансе двух муниципальных учреждений — «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) и «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД). Депутаты неоднократно обращали внимание на то, что в городе много лет не решается проблема неучтенных столбов электропередачи. Ими активно пользуются интернет-провайдеры. При этом достаточно часто они не несут затрат по амортизации опор. По этой причине городской бюджет недополучает миллионы рублей ежегодно. Так, по данным КСП Новосибирска, за 2019-2020 годы по линии взаимодействия с компаниями-провайдерами посредством МКУ «Горэлектротранспорт» и МБУ «Городской центр организации дорожного движения» муниципалитет не досчитался 70-121 млн рублей в год по первому предприятию и более 57 млн ежегодно по второму. Демонтировать нелегальные объекты связи по закону не так-то просто — за каждым из них стоят потребители.

В свою очередь коммерсанты неоднократно обращались в УФАС с исками, считая сумму тарифа за пользование муниципальными объектами завышенной.

Ранее редакция сообщала о том, что транспортный департамент мэрии Новосибирска привлекут к ответственности по делу о муниципальном предприятии «Метро МиР».