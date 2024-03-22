Никиту Кологривого снова привезли в суд Новосибирска

Медийного дебошира Никиту Кологривого из изолятора снова доставили в новосибирский суд. Накануне актера поместили на 7 суток в камеру для административных правонарушителей за скандал в баре, где он кидался в драку с посетителями и укусил за ногу сотрудницу заведения.

Такое мягкое наказание не устроило прокуратуру и они обжаловали решение судьи.

― Мы настаиваем на административном аресте сроком на 15 суток, ― пояснили в ведомстве.

Сейчас Никита дожидается нового решения в областном суде.

Ранее редакция рассказывала, что прокуратура обжаловала решение об аресте Кологривого на 7 суток.