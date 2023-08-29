В Новосибирске снова выросли цены на бензин

В Новосибирской области с конца мая дорожает топливо. Причиной стал рост цен на бирже. Об этом сообщает Новосибирскстат.

— На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,20 до 52,00 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 51,75 до 56,40, марки АИ-98 — от 59,90 до 67,30, дизельное топливо — от 60,00 до 62,80 рубля за 1 литр, — говорится в релизе от 23 августа.

Уже сегодня, 29 августа, ситуация поменялась. Стоит отметить, что новосибирцы категорически недовольны скачками цен.

Водители сообщают о том, что на АЗС «Прайм» цены за бензин следующие: АИ 95 – 56,60 рублей, АИ 92 – 50,60 рублей, ДТ – 62,50 рублей.

Подобные цены существуют и на других заправках. Например, МАЗС «ГРАНД»: АИ 95 – 55,90 рублей, АИ 92 – 52,90.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на бензин неизбежен.