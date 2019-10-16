Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

Судя по прозвучавшей на конференции информации, уже ни у кого не вызывает сомнений, что темпы модернизации теплосистемы Новосибирска неудовлетворительны. По словам замначальника департамента энергетики, ЖКХ города Александра Белоусова, с 2016 года в Новосибирске идет рост количества дефектов на магистральных теплосетях, чреватых отключением большого количества потребителей.

— В прошлом году при проведении гидравлических испытаний были выявлены 348 дефектов, в 2019 году — 438. Для поддержания сетей в год нужно перекладывать около 4%, у нас получается менее 1%, — в очередной раз констатировал Белоусов. — При этом уже 5 лет областной департамент по тарифам закладывает в тариф 400 млн рублей на осуществление ремонта подрядным способом, не учитывая рост стоимости материалов, повышение зарплат и т.д.

— Когда любая монополия хочет повысить тарифы, она начинает рассказывать о катастрофическом износе основных средств, и о том, что завтра у нее все навернется. Но есть основы ценообразования в сфере теплоснабжения, где сказано, что тарифы утверждаются на базе согласованных инвестпрограмм. Только при рассмотрении инвестпрограммы можно реально определить необходимые расходы монополиста, на каких сетях действительно нужна модернизация, а где проблема преувеличена, — прокомментировал, выступая на конференции, директор Института энергетической политики (Москва) Владимир Милов.

Конференция в очередной раз продемонстрировала, что камнем преткновения для оппонентов является источник финансирования модернизации. Общественники категорически заявляют: ресурсы нельзя привлекать через резкий рост тарифов для потребителей.

— В СГК с 2014 по 2018 год они выросли на 50%, в «Сибэко» — на 72%. В новосибирской компании ФОТ за 4 года увеличился с 2,8 млрд до 4,5 млрд рублей, при резком падении доходов за аренду имущества. Вы точно использовали все внутренние резервы для привлечения средств на модернизацию теплосетей? — поинтересовался эксперт, обращаясь к представителям СГК. — В то же время, если проанализировать данные по РСБУ, то можно заметить, что прибыль СГК растет медленнее инфляции. Я не спорю, это дает основание поднимать вопрос о росте тарифа для решения накопившихся проблем. Но размер индексации нужно тщательно обосновывать, а для этого необходимо изучить все документы, провести публичные слушания. Я уверен, что если тщательно проанализировать финансово-хозяйственную деятельность вашего предприятия, в том числе отчет о прибылях и убытках, то там будет, о чем поговорить.

По его словам, ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), а также ее дочерняя новосибирская компания АО «Сибэко» работают с хорошей прибылью, при этом в компании резко растут затраты на оплату труда.

Директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков парировал, что в приведенных экспертом суммах речь идет о начисленном ФОТ, который включает в себя налоги. С учетом того, что коллектив «Сибэко» составляет около 6 тысяч человек, средняя зарплата в компании находится на уровне 62,5 тысячи рублей (включая налоги). Он подчеркнул, что на энергопредприятии работают много высококвалифицированных специалистов, поэтому оплата их труда вполне адекватна, а ФОТ укладывается в 15% расходов, что характерно для компаний отрасли.

— Что касается прибыли, то хочу обратить внимание: тепловой бизнес компании убыточен. Он датируется перекрестным внутренним финансированием за счет производства электроэнергии, — говорит Колмаков. — Задолженность за тепло в Новосибирске сегодня составляет 2,396 млрд рублей, из них 1,8 млрд должны население, 217 млн рублей — бюджетные организации, остальное — прочие юрлица. Но кассовый разрыв в 2,5 млрд — это рабочая ситуация. Он не растет, и то, что мы при таких долгах продолжаем выполнять свои обязательства, в том числе по ремонтам, свидетельствует об экономической устойчивости компании.

Напомним, сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело, в рамках которого департамент по тарифам пытается оспорить решение ФАС, согласовавшее ходатайство ООО СГК о включении с 1 июля 2019 года в тариф предпринимательской прибыли компании. Даже несмотря на то, что эти средства энергопредприятие реинвестирует в ремонты. На сентябрьском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента депутаты также потребовали от энергетиков искать иные источники финансирования программы модернизации, которые не будут резко увеличивать нагрузку на население.

По словам модератора конференции Андрея Гладченко, последнее повышение тарифов (с 1.07.2019) даст возможность энергетикам вложить в модернизацию теплосетей в 2020 году около 800 млн рублей.

— Однако, если учесть, что в ближайшие 10 лет реновацию необходимо провести примерно на 140 км сетей города (по вашим данным) и на это необходимы около 14 млрд рублей, то очевидно: только за счет тарифа проблему решить точно не удастся, — констатировал он.

На прошлой неделе нетарифные источники финансирования обсуждались на круглом столе с участием экспертов, энергетиков и ученых СО РАН. В результате представители СГК предложили варианты, которые в совокупности позволят привлечь в модернизацию проблемных теплосистем города около 500 млн рублей.

Как уточнил в рамках пресс-подхода на конференции Андрей Колмаков, ключевым источником привлечения ресурсов является пересмотр условий концессионных соглашений, заключенных между компанией и мэрией города. Это позволит перебросить на ремонты около 130 млн рублей. Энергетики также предлагают пересмотреть распределение арендной платы за теплосети, которую они перечисляют городу, и увеличить ее до 550 млн рублей в год. Сейчас из 600 млн рублей отчислений на ремонты реинвестируются около 350 млн (включая налоги).

— Еще одна тема — исключение покупки тепловой энергии у ведомственных котельных, которая заведомо дороже, чем у «Сибэко». Если ранее власть компенсировала нам разницу из бюджета, то с 2015 года это генерит нам около 270 млн рублей убытка, — говорит Колмаков. — Все соответствующие предложения мы подготовили и передали на рассмотрение муниципалитета.

По словам Александра Белоусова, одним из вариантов привлечения ресурсов в теплосети также является переход на метод альтернативной котельной, что позволит Новосибирску решить проблему изношенности теплосетей. Фактически это будет инфраструктурная ипотека, когда СГК вкладывает свои инвестиции в ремонты, а потом возвращает их в течение 10 лет. Колмаков уточнил, что все предложения компании по альткотельной также поданы в мэрию Новосибирска и правительство, то есть проект находится в ожидании ответного шага органов власти.

— На горизонте 5-6 лет мы готовы направить в модернизацию теплосетей Новосибирска, а также на котельную в Краснообске около 14 млрд рублей. Первые год-два мы сможем осваивать примерно по 1 млрд рублей. Когда работа будет систематизирована и выстроена, можно будет говорить об увеличении объема и темпов проводимых ремонтов, — поясняет Колмаков.

Профессор кафедры ТЭС НГТУ, экс-директор ОАО «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов рекомендовал коллегам подумать о внедрении ряда технических решений, позволяющих сократить расходы потребителей теплоэнергии. В частности, по его словам, необходимо сделать детальную карту теплопотерь Новосибирска, чтобы определить проблемные места и системно заниматься их ликвидацией.

— Кроме того, необходимо повсеместно внедрять автоматику для регулирования тепла внутри зданий, исключение перегревов. Там, где автоматика уже внедрена, мы можем видеть изменение характеристик сети, а в конечном итоге это скажется на оплате для потребителя — самом важном для него критерии, — уверен Томилов.

— В этом году мы оценили состояние теплосетей города с помощью специального оборудования и пришли к выводу, что 85% дефектов труб связаны с наружной коррозией. Из-за отсутствия оборудованных ливневок вода с улиц города отводится через теплотрассы. Это особенно чревато в зимне-весенний период, когда улицы посыпаются соляными смесями, — пояснил он.

Колмаков добавил, что для решения проблемы с модернизацией теплосетей городу необходимо параллельно заниматься созданием полноценной системы ливневой канализации.

Напомним, СГК приобрела АО «Сибэко» в начале 2018 года. После ревизии сетевого хозяйства города компания доказывает необходимость индексации тарифа на теплоэнергию для проведения его модернизации. Сегодня стоимость гигокаллории тепла в Новосибирске самая низкая, по сравнению с другими регионами Сибири.

Фото автора