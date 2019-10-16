Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

Судя по прозвучавшей на конференции информации, уже ни у кого не вызывает сомнений, что темпы модернизации теплосистемы Новосибирска неудовлетворительны. По словам замначальника департамента энергетики, ЖКХ города Александра Белоусова, с 2016 года в Новосибирске идет рост количества дефектов на магистральных теплосетях, чреватых отключением большого количества потребителей.
— В прошлом году при проведении гидравлических испытаний были выявлены 348 дефектов, в 2019 году — 438. Для поддержания сетей в год нужно перекладывать около 4%, у нас получается менее 1%, — в очередной раз констатировал Белоусов. — При этом уже 5 лет областной департамент по тарифам закладывает в тариф 400 млн рублей на осуществление ремонта подрядным способом, не учитывая рост стоимости материалов, повышение зарплат и т.д.
— Когда любая монополия хочет повысить тарифы, она начинает рассказывать о катастрофическом износе основных средств, и о том, что завтра у нее все навернется. Но есть основы ценообразования в сфере теплоснабжения, где сказано, что тарифы утверждаются на базе согласованных инвестпрограмм. Только при рассмотрении инвестпрограммы можно реально определить необходимые расходы монополиста, на каких сетях действительно нужна модернизация, а где проблема преувеличена, — прокомментировал, выступая на конференции, директор Института энергетической политики (Москва) Владимир Милов.
— В СГК с 2014 по 2018 год они выросли на 50%, в «Сибэко» — на 72%. В новосибирской компании ФОТ за 4 года увеличился с 2,8 млрд до 4,5 млрд рублей, при резком падении доходов за аренду имущества. Вы точно использовали все внутренние резервы для привлечения средств на модернизацию теплосетей? — поинтересовался эксперт, обращаясь к представителям СГК. — В то же время, если проанализировать данные по РСБУ, то можно заметить, что прибыль СГК растет медленнее инфляции. Я не спорю, это дает основание поднимать вопрос о росте тарифа для решения накопившихся проблем. Но размер индексации нужно тщательно обосновывать, а для этого необходимо изучить все документы, провести публичные слушания. Я уверен, что если тщательно проанализировать финансово-хозяйственную деятельность вашего предприятия, в том числе отчет о прибылях и убытках, то там будет, о чем поговорить.
Директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков парировал, что в приведенных экспертом суммах речь идет о начисленном ФОТ, который включает в себя налоги. С учетом того, что коллектив «Сибэко» составляет около 6 тысяч человек, средняя зарплата в компании находится на уровне 62,5 тысячи рублей (включая налоги). Он подчеркнул, что на энергопредприятии работают много высококвалифицированных специалистов, поэтому оплата их труда вполне адекватна, а ФОТ укладывается в 15% расходов, что характерно для компаний отрасли.
— Что касается прибыли, то хочу обратить внимание: тепловой бизнес компании убыточен. Он датируется перекрестным внутренним финансированием за счет производства электроэнергии, — говорит Колмаков. — Задолженность за тепло в Новосибирске сегодня составляет 2,396 млрд рублей, из них 1,8 млрд должны население, 217 млн рублей — бюджетные организации, остальное — прочие юрлица. Но кассовый разрыв в 2,5 млрд — это рабочая ситуация. Он не растет, и то, что мы при таких долгах продолжаем выполнять свои обязательства, в том числе по ремонтам, свидетельствует об экономической устойчивости компании.
По словам модератора конференции Андрея Гладченко, последнее повышение тарифов (с 1.07.2019) даст возможность энергетикам вложить в модернизацию теплосетей в 2020 году около 800 млн рублей.
— Однако, если учесть, что в ближайшие 10 лет реновацию необходимо провести примерно на 140 км сетей города (по вашим данным) и на это необходимы около 14 млрд рублей, то очевидно: только за счет тарифа проблему решить точно не удастся, — констатировал он.
Как уточнил в рамках пресс-подхода на конференции Андрей Колмаков, ключевым источником привлечения ресурсов является пересмотр условий концессионных соглашений, заключенных между компанией и мэрией города. Это позволит перебросить на ремонты около 130 млн рублей. Энергетики также предлагают пересмотреть распределение арендной платы за теплосети, которую они перечисляют городу, и увеличить ее до 550 млн рублей в год. Сейчас из 600 млн рублей отчислений на ремонты реинвестируются около 350 млн (включая налоги).
— Еще одна тема — исключение покупки тепловой энергии у ведомственных котельных, которая заведомо дороже, чем у «Сибэко». Если ранее власть компенсировала нам разницу из бюджета, то с 2015 года это генерит нам около 270 млн рублей убытка, — говорит Колмаков. — Все соответствующие предложения мы подготовили и передали на рассмотрение муниципалитета.
По словам Александра Белоусова, одним из вариантов привлечения ресурсов в теплосети также является переход на метод альтернативной котельной, что позволит Новосибирску решить проблему изношенности теплосетей. Фактически это будет инфраструктурная ипотека, когда СГК вкладывает свои инвестиции в ремонты, а потом возвращает их в течение 10 лет. Колмаков уточнил, что все предложения компании по альткотельной также поданы в мэрию Новосибирска и правительство, то есть проект находится в ожидании ответного шага органов власти.
— На горизонте 5-6 лет мы готовы направить в модернизацию теплосетей Новосибирска, а также на котельную в Краснообске около 14 млрд рублей. Первые год-два мы сможем осваивать примерно по 1 млрд рублей. Когда работа будет систематизирована и выстроена, можно будет говорить об увеличении объема и темпов проводимых ремонтов, — поясняет Колмаков.
Профессор кафедры ТЭС НГТУ, экс-директор ОАО «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов рекомендовал коллегам подумать о внедрении ряда технических решений, позволяющих сократить расходы потребителей теплоэнергии. В частности, по его словам, необходимо сделать детальную карту теплопотерь Новосибирска, чтобы определить проблемные места и системно заниматься их ликвидацией.
— Кроме того, необходимо повсеместно внедрять автоматику для регулирования тепла внутри зданий, исключение перегревов. Там, где автоматика уже внедрена, мы можем видеть изменение характеристик сети, а в конечном итоге это скажется на оплате для потребителя — самом важном для него критерии, — уверен Томилов.
— В этом году мы оценили состояние теплосетей города с помощью специального оборудования и пришли к выводу, что 85% дефектов труб связаны с наружной коррозией. Из-за отсутствия оборудованных ливневок вода с улиц города отводится через теплотрассы. Это особенно чревато в зимне-весенний период, когда улицы посыпаются соляными смесями, — пояснил он.
Напомним, СГК приобрела АО «Сибэко» в начале 2018 года. После ревизии сетевого хозяйства города компания доказывает необходимость индексации тарифа на теплоэнергию для проведения его модернизации. Сегодня стоимость гигокаллории тепла в Новосибирске самая низкая, по сравнению с другими регионами Сибири.
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