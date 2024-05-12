Уголовное дело о теракте заведено после обрушения подъезда в Белгороде

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту обрушения секции дома в Белгороде в результате обстрела в воскресенье, 12 мая, сообщил СК РФ.
В ведомстве рассказали, что фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой многоквартирный дом. Один из подъездов обрушился до основания. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число растет.
На месте работают экстренные службы. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Позже стало известно, что во время разбора завалов, произошло повторное обрушение — рухнула крыша многоэтажки. Как сообщил и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, по предварительным данным, пострадали 17 человек.
Ранее редакция сообщала, что неизвестного задержали на Михайловской набережной 9 мая в Новосибирске.
Фото: Infopro54, видео со страницы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Вконтакте
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