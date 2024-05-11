Неизвестного задержали на Михайловской набережной 9 мая в Новосибирске

Неизвестного задержали на Михайловской набережной в Новосибирске во время праздничного салюта 9 мая.
Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск», он пытался прорваться через ограждение, но был остановлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. Двое полицейских повалили его на землю и удерживали до прибытия подкрепления.
Напомним, что жители Новосибирска могли наблюдать праздничный салют, который состоял из более чем 30 залпов, произведённых гаубицами. Также было запущено около 500 фейерверков «Вега» и «Ассоль».
Ранее редакция сообщала о том, что мигранта, пытавшегося убить сторожа в православном храме, арестовали в Новосибирске.
Источник фото: Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»
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