В Новосибирске каждый четвертый родитель хочет сделать китайский язык обязательным для изучения в школах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из Новосибирска.

На сегодняшний день один из четырех родителей школьников хочет, чтобы китайский язык был обязательным предметом в средних учебных заведениях, сообщили в Исследовательском центре портала Superjob.ru. Однако большинство горожан считают его очень сложным.

Кроме того, 11% родителей предлагают исключить из перечня обязательных школьных предметов английский язык.

— Большинство против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор»), — говорится в сообщении.

По данным hh.ru, Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по уровню спроса на специалистов со знанием китайского языка. С начала 2024 года работодатели разместили в регионе более 340, это на 52% больше, чем годом ранее. Напомним, в 2023 году, по сравнению с 2022, рост составил в 27 раз.

Самыми востребованными специалистами стали переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

Ранее редакция сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на заседании совета ассамблеи объявил английский язык «мертвым» и отметил высокую важность изучения национальных языков, а также китайского.