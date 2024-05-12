Почти на 38% выросла кредитная задолженность юрлиц Новосибирской области

На 1 марта 2024 года задолженность перед банками у юридических лиц в Новосибирской области приросла на 37,8%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг». По этому показателю регион находится на втором месте по Сибири, уступив лишь Красноярскому краю (60,6%). На третьем месте по приросту выдачи кредитов юридическим лицам среди регионов Сибири находится Томская область. Здесь этот показатель за год увеличился на 34,1%.

Исследование показало, что доля просроченной задолженности по банковским кредитам в Новосибирской области составила 2,6%. Для сравнения, в Омской области — 11,8%, республике Алтай — 10%, Кемеровской области — 6,2%, в Томской области — 1,5%, а в Красноярском крае — 1,4%.

Отмечается также, что на долю Новосибирской области среди всех субъектов РФ пришлось 1,04% кредитов, выданных юридическим лицам. Доля действующих кредитов юридических лиц в Красноярском крае составила 2,18%, а Томской области — 0,28% от общего объема в РФ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области изменился топ крупнейших налогоплательщиков. Они перечислили в федеральный областной и городской бюджеты налоги на 18 млрд рублей.