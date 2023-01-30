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В Томске раскрыт картель на рынке перевозки мусора

  • 30/01/2023, 17:45
В Томске раскрыт картель
Сумма аукционов, заинтересовавших ФАС, превысила 675,6 млн рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области раскрыло картельный сговор пяти томских компаний, заработавших на аукционах по выбору подрядчика для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

— Автохозяйство в 2020 году проводило три аукциона по выбору подрядчика для транспортирования твердых коммунальных отходов 4 и 5 классов опасности. Ведомство установило, что заказчик создал преимущества для нескольких компаний-участников. В результате контракты были заключены по стоимости, существенно превышающей стоимость транспортирования ТКО, установленную региональным регулятором, — говорится в сообщении Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области.

Сумма аукционов в итоге превысила 675,6 млн рублей.

Томское УФАС признало УМП «Спецавтохозяйство Томска», ООО «МЛТ Транспорт», ООО «МВМ» и две одноименных компании ООО «АБФ Логистик» виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

— Между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» в ходе проверки УФАС установила картельный сговор —  компании информировали друг друга о действиях на торгах и поддерживали цены на двух аукционах с начальной ценой 438,5 млн руб, — говорится в сообщении ведомства. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по материалам проверки УФАС.

 

Ранее редакция сообщила о том, что на участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета.

Фото с сайта Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Томская область

Теги : ФАС картель ТКО аукцион


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