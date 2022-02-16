Уголовное дело возбуждено в отношении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева

Владимир Фалилеев и бывший зампрокурора области Андрей Турбин стали подозреваемыми по уголовному делу о получении взяток (ст. 290 УК), сообщает Тайга.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, следственные действия связаны «с получением взяток от ТЦ «Восток», а также с организованным преступным сообществом «Первомайские».

Приставы опечатали новосибирский ТЦ «Восток» 3 февраля текущего года под предлогом решения суда, который постановил приостановить работу до устранения нарушений пожарной безопасности. При этом у них на руках, по словам депутатов горсовета, была экспертиза Минюста, подтвердившего, что все нарушения устранены. Собственники компании заявили о «рейдерском захвате» с использованием силовиков. На это обратили внимание и депутаты горсовета из разных фракций.

В начале октября 2018 года стало известно об отставках в руководстве прокуратуры Новосибирской области. Тогда по собственному желанию ушла с поста первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Турбин также написал рапорт об увольнении.

Вскоре после ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.