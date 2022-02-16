В Иркутской области планируют расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов

Правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ принято решение о подтверждении суммы финансовой поддержки за счет средств госкорпорации для софинансирования мероприятий по реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Так, в рамках проекта комплексного развития территорий в Иркутской области в муниципальном образовании планируется расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 16,64 тыс.кв.м. В том числе с участием средств Фонда ЖКХ на первом этапе запланировано расселить 18 аварийных зданий общей площадью 7,45 тыс.кв.м., признанных таковыми до 1 января 2017 года. На реализацию указанных мероприятий региону будет выделено 603,2 млн. рублей.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, которые будут построены, составит 78,7 тыс.кв.м, в них будут проживать более четырех тысяч человек.

Срок реализации проекта — с 2021 по 2031 годы.

Напомним, Федеральным законом №185-ФЗ расширены возможности финансирования за счет средств госкорпорации новых механизмов расселения аварийного жилья, в том числе предусмотрена компенсация затрат на переселение граждан в рамках проектов комплексного развития территорий.

Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках проектов комплексного развития территорий жилой застройки. Также госкорпорация оказывает субъектам РФ необходимую информационную и методическую поддержку в реализации данных проектов.