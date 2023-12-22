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«Угрожали и унижали»: о скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска

  • 22/12/2023, 20:31
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О скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска
Герои популярных программ на федеральных каналах поделились своим опытом съемок.

Новосибирск как любой другой крупный город переполнен событиями, человеческими историями и происшествиями. Часто произошедшее ЧП приобретает глобальные масштабы. О нем пишут и снимают не только местные, но и федеральные СМИ. Общественный резонанс привлекает и продюсеров известных ток-шоу, которые, конкурируя друг с другом, пытаются заполучить героев в свой эфир. А потом вся страна с замиранием сердца смотрит, как участники поливают друг друга грязью, дерутся и достают наружу самые неприглядные детали своей жизни. Такие зрелища гарантированно приносят высокие рейтинги. Но самое интересное всегда происходит за кадром. Мы нашли сибиряков, которые уже успели прославиться в скандальных ток-шоу. Они откровенно рассказали журналисту Infopro54, что было за кулисами проекта.

«Заткнитесь, а то пешком домой пойдете»

Подросток Тимур со страшным диагнозом СМА знаком новосибирцам благодаря своей дружбе с Моргенштерном* и любви к рэпу. Про парня много писали местные СМИ, а федеральные новости снимали про него сюжеты. Эпатажный школьник на инвалидном кресле, публикующий в соцсетях скандальные фотографии, где он парит вэйпом, делает татуировки, демонстрирует на камеру крупные денежные купюры и новый айфон, зацепил редакторов ток-шоу.

― После одной из публикаций с нами связались московские продюсеры и предложили принять участие в ток-шоу. Сначала мы отказались, потому что с инвалидным креслом и со всеми нашими сложностями поехать в столицу ― это настоящее испытание, ― рассказала Infopro54 Наталья, мама подростка-инвалида.

О скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска

По словам женщины, продюсера этот отказ совсем не устроил и начались самые настоящие торги.

― Нас убеждали, что это социальный и очень помогающий всем героям проект. Что в студии будут люди, которые нам помогут с лечением и реабилитацией, что у них самые добрые и светлые намерения. Обещали позвать на программу Моргенштерна*, оплатить нам не только перелет и проживание в гостинице, но и гонорар в размере 50 тысяч рублей, ― вспоминает сибирячка.

В итоге Наталья и Тимур согласились. Сначала столичная съемочная группа прилетела в Новосибирск, чтобы снять героев в домашней обстановке, посмотреть их быт, пообщаться с соседями. Наталья искренне считала, что журналисты хотят им помочь. А потом семья отправилась в Москву. Непорядочность организаторов проявилась в первый же день.

― Нас поселили в гостиницу, которая вообще не приспособлена для инвалидов. Даже в каких-то бытовых, но жизненно важных мелочах. Потом у нас сломалось инвалидное кресло. Это тоже стало исключительно нашей проблемой. Во время съемок программы все вообще поменялось и никакой идеи нам помочь и в помине не было. Наоборот, нас туда позвали, чтобы покритиковать, открыть сыну глаза на то, какая я плохая мать. Ну и никаких известных артистов, которыми так заманивали Тимура, конечно, не было. По сути мы съездили на шоу, чтобы там какие-то эксперты рассказали мне и всей стране, как надо правильно растить ребенка-инвалида, а нас подвергли публичному осуждению. Когда съемка закончилась, мы вышли за кулисы и нам даже стало смешно. Все продюсеры, редакторы просто исчезли. Подбежал незнакомый парнишка и сунул мне в руку мятые-перемятые 5 тысяч рублей и тоже убежал. Это был наш гонорар, ― говорит Наталья.

Мать с Тимуром вернулась в гостиницу и на эмоциях опубликовала в своих соцсетях гневный и разоблачающий пост про обманщиков. Исчезнувший редактор шоу тут же объявилась в личных сообщениях.

― Им стало страшно, что другие люди узнают правду. Угрожали и унижали, не стеснялись в матерных выражениях. Даже написали, что я со своим сыном в инвалидном кресле пешком пойду до Новосибирска и что никаких обратных билетов домой нам не купят. Обозвали неблагодарными свиньями и тут же назвали биомусором.  А мы так и не поняли, за что их благодарить? Что на всю страну нас прославили и оскорбили? Было интересно наблюдать эту перемену в людях. Когда уговаривали ехать на передачу ― Лазарем пели, а после съемок отнеслись как к отходам, даже заблокировали нас в своих телефонах, ― возмущается героиня телепередачи.

О скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска

После возвращения домой Наталью и Тимура ждал еще один неприятный сюрприз. К ним регулярно с проверками начали приходить соцслужбы, полицейские и другие ведомства. Нет, не для оказания какой-то помощи. Просто из Москвы им поступил тревожный сигнал, что ребенок якобы в опасности. Понятно, что никаких нарушений в семье не нашли, но нервы, конечно, потрепали изрядно.

― Помогли так помогли, ― резюмирует героиня.

«Насильно затолкали в машину и повезли в аэропорт»

Другая участница ток-шоу ― Алена. Она журналист. Алена в местном СМИ написала материал об интересном ограблении ювелирного салона. Дорогущие украшения на огромную сумму прямо под камерами видеонаблюдения вынесла молодая продавщица по имени Катя. Когда девушка осознала, что совершила преступление и ее будут искать, то позвала на помощь своего бывшего парня — бодибилдера Валеру. Вместе они стали скрываться от полиции. Но Катя, когда увидела публикацию на новосибирском сайте, сама вышла на связь с журналистом. Она пыталась найти справедливость и рассказала, что стала жертвой мошенников, якобы ограбить салон ее заставили под предлогом тайной проверки владельца магазина. Девушка уверяла, что никакого золота у нее нет, а все сумки с украшениями она отдала этим «проверяющим».

О скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска

Эта криминальная история очень заинтересовала редакцию одного популярного тв-шоу.

― Руководство редакций между собой договорилось, мы передали коллегам программы контакты всех героев, а меня отправили для участия в съемке в Москву, так как я была в курсе всего происходящего и могла разъяснить многие моменты. Но главная моя цель была в том, чтобы привлечь внимание следствия к версии подозреваемой в краже сибирячки. Ведь вполне возможно, что она действительно совершила этот поступок под влиянием других людей, ― рассказывает Алена.

На съемку также уговорили директора ювелирного салона. Но гвоздем программы, конечно, должна была стать сама Катя и ее друг. Продюсеров не пугало, что девушка объявлена в розыск и ее могут запросто снять с самолета правоохранители. У них был план «Б». Катю с Валерой доставили в Москву на бла-бла каре, где не требуется предъявлять паспорт и покупать билет.

― У Кати был один мотив, чтобы ее услышали и не карали жестко. Она согласилась рассказать о преступлении на всю Россию, понимая прекрасно, что подвергает себя огромному риску. Ее бывший парень поехал, чтобы попытаться защитить подругу от уголовного преследования. Естественно, что им пообещали еще и деньги, чтобы было на что скрываться дальше, ― говорит журналист.

Алена признается, что ей было интересно посмотреть, как устроены ток-шоу изнутри, пообщаться с коллегами, обменятся опытом.

― Практически сразу после прилета меня заселили в гостиницу, а через пару часов прислали за мной машину и повезли на съемку. Павильон располагался где-то в промзоне, закрытая территория с охраной, вход и выход по пропускам. Меня встретил продюсер, увел в отдельную комнату, где уже сидел директор ювелирки. Ожидание длилось более 8 часов. Выходить из комнаты было запрещено, в туалет сопровождал какой-то сотрудник, которого нужно было долго звать. Кое-как мы выпросили бутылку воды, еды не было совсем, а уже реально хотелось перекусить. Перед самым мотором зашел редактор и выдал инструкции. Мне досталась роль обвинителя, которая меня совершенно не устраивала. Затем забежала девушка-визажист, сделала укладку, припудрила носик, ― вспоминает Алена.

Съемка длилась чуть больше двух часов. Эксперты пришли к выводу, что Катя врет, а ее друга назвали сообщником. Девушка рыдала, а Валера уже искренне ненавидел всех журналистов в мире и проклинал тот час, когда согласился на эту авантюру.

― Но самое захватывающее началось после съемки программы. Меня и владельца ювелирки повезли в гостиницу. На полпути водителю позвонил продюсер и сказал, чтобы тот вез нас обратно к павильону. Директора ювелирки параллельно попросили срочно позвонить на горячую линию МВД и сообщить о местонахождении Кати. Он при мне стал набирать номер дежурной части, но дозвониться не получилось. К этому моменту мы уже подъехали. Подбежал продюсер, взял под руки этого директора и очень спешно повел его в павильон. Я стояла на улице. Увидела, что у входа засветились маячки полицейской машины. Стала подходить ближе и заметила, что сотрудники в форме упаковывают Екатерину. Вокруг мечется разъяренный бодибилдер. И тут ко мне неожиданно подскакивает второй продюсер, очень грубо хватает меня и насильно тащит к машине. Я сопротивляюсь. Он буквально за волосы запихивает меня в салон иномарки и приказывает водителю срочно везти меня в аэропорт. Тот подчиняется и нажимает на газ. По дороге я понимаю, что у меня нет с собой ни вещей, ни паспорта. Все это осталось в гостинице. Водитель меня не слушает и упорно едет в сторону Домодедово. Мне пришлось пригрозить ему, что как только я окажусь в аэропорту, то сразу же заявлю о похищении на ближайшем посту полиции, номер машины я запомнила, ― продолжает свою историю сибирячка.

Алена рассказала, что ей удалось убедить таксиста вернуть ее в гостиницу. Уже на месте выяснилось, что Валере после того, как Катю скрутили люди в форме, сообщили о том, что это журналист сдала ее полиции. Бодибилдер был разгневан и очень агрессивно настроен на расправу.

― Катин друг знал, где меня поселили. Было понятно, что ночевать в гостинице уже нельзя. Билета в Новосибирск организаторы мне не прислали. Хорошо, что в Москве у меня есть знакомые и, собрав вещи, я уехала к ним. Продюсеры уже поздно ночью отправили мне фото с бронью на утренний рейс. За грубость и все остальное никто не извинился, ― вспоминает  журналист.

По словам Алены, уже вернувшись домой, она выяснила, что задержание Кати было инсценировкой и по сути спектаклем. Новосибирские полицейские не нашли ее ни в одном московском отделе. Уже реально Катю задержали спустя несколько месяцев в другом регионе. Ее осудили за кражу на 3 года, а версию с «проверяющими» даже не рассматривали. Получается, что шоу было обычным зрелищем для публики и ничем не помогло его героям. Даже пострадавший директор так и не нашел своего золота и уж точно никто ему не возместил ущерб.

«Да это ж просто быдло, пусть радуются, что в Москве побывали»

Обратную сторону процесса не понаслышке знает другая наша собеседница ― Яна. Девушка несколько лет работала продюсером на федеральном канале, в одном из рейтинговых проектов с известным телеведущим.

― Когда появляется интересная тема, то мы любой ценой должны уговорить героев приехать на съемки. Да, часто приходилось врать и обещать невозможное. Истинные цели программы мы никогда не говорили. Всегда прикрывались разными социальными аспектами, обещали решить проблему. Где-то по-доброму получалось убедить, но чаще это все-таки использовали жесткий прессинг и обработку героев, ― признается бывший продюсер.

Самыми «легкими» героями в таких ток-шоу обычно становятся люди, которым нужен любой пиар или фанатичные борцы за справедливость.

Их даже и звать особо не надо, многие готовы за свой счет лететь в Москву.

― Есть еще категория «колхозников». С ними просто, потому что они доверчивые и очень ограниченные, особо прав своих не знают. С ними получалось договариваться за гонорар, при чем весьма скромный. Разные маргинальные участники, алкоголики, тунеядцы тоже похожи на колхозников и чаще всего реально живут в деревне. В редакции про них говорили, что это просто быдло и пусть радуются, что в Москве на халяву побывали. Ко всем разный подход. Самые большие гонорары у звезд. На них тратился основной бюджет. Всем остальным было желательно вообще не платить, ― рассказывает столичный журналист.

А вот по поводу помощи девушка все-таки уверяет, что многим участникам эфиры реально помогли. Телевизор же смотрят многие: обычные люди и те, кто способен как-то повлиять на ситуацию. После программ возбуждались уголовные дела, на проблему начинали обращать внимание местные власти и правоохранители.

― Конечно, мы сами ничего особенного тут не делали. Достаточно иногда обычной публичности для решения вопросов. Но тут как повезет. Случалось, что этот резонанс поворачивался и против героя. Заранее такие риски они оценить не могут, да никто не может, ― говорит Яна.

Девушка призналась, что не смогла долго работать в редакции ток-шоу, быстро перегорела и сменила сферу деятельности.

*Признан иноагентом.

Фото: главное — freepik.com — PlaceboPill

Внутри текста: предоставлено героями публикации/со страниц героев ВКонтакте.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ток-шоу скандал за кадром


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