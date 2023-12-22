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2,8 млн кв метров жилья сдадут в 2023 году в Новосибирской области

  • 22/12/2023, 18:51
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2,8 млн кв метров жилья сдадут в 2023 году в Новосибирской области
Это рекордный показатель для отрасли жилищного строительства региона. Но эксперты считают, что цены в новостройках оторвались от реальности.

2023 год для жилищной отрасли Новосибирской области будет рекордным. В регионе впервые в истории будет сдано 2,8 млн кв метров жилья. Об этом министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС).

Новосибирская область лидирует по количеству выведенных на рынок новостроек в России

По количеству выведенных на рынок новостроек Новосибирск лидирует в России

— Сейчас у нас уже сдано 2,75 млн кв метров, из них более 2 млн кв метров —только многоквартирное жилье. 788 тысяч кв метров приходится на ИЖС, — добавил Колмаков.

Задел на следующие годы по градостроительному потенциалу составляет 27,8 млн квадратных метров. Это комплексное развитие территории, ИЖС и завершение начатых объектов. В частности, по его словам, в регионе подготовлено 37 территорий КРТ. На этих площадках планируется расселить 133 тыс кв метров аварийного и ветхого жилого фонда, построить 4,6 млн кв метров жилья. Сегодня принято 14 решений о КРТ.  Крупнейшие: жилмассив «Клюквенный», «СмартСити» (138 га) и участков устье Ини (78 га).

Заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев добавил, что в городе сохраняется резерв земельных участков по вводу жилья на следующие годы — 4 — 4,1 млн кв метров. В ближайшие годы его планирует сохранять в этом объёме. Кроме того, он напомнил, что в рамках генплана в Новосибирске определен список КРТ: 173 территории общей площадью 2000 га, что дает минимум 15 млн кв метров резерва жилья на перспективу.

— В 2023 году мы планировали подготовить в рамках КРТ площадки для строительства не менее 1 млн кв метров. На сегодня по 7 территориям КРТ заключены договоры о комплексном развитии, по трем торги будут проведены в январе, — добавил чиновник. — Это позволит аккумулировать территории с потенциалом строительства 2 млн кв метров жилья.  Кроме того, по инициативе застройщиков прорабатываются емкие площадки КРТ с резервами для социальной инфраструктуры.

Резко сократилось количество заявок на строительство новых объектов в Новосибирске

Резко сократилось количество заявок на строительство новых объектов в Новосибирске

При этом директор агентства RID Analytics Елена Ермолаева сообщила, что на рынке новостроек Новосибирской области сформировались тренды, которые вызывают опасения.

— Количество строящихся домов в регионе имеет тенденцию к снижению, есть сокращение по числу проектов в начальной стадии строительства, а это наш задел на будущие годы, — отметила эксперт.

По ее словам, не все гладко и с предложением квартир в новостройках. В период ковида спрос на квартиры был ажиотажным, объем предложения сокращался. Последние полгода график предложения на рынке также пошел вниз. Если оно будет сокращаться и дальше, то это может привезти к дефициту квартир в новостройках и еще выше подтолкнет цены, дисбаланс усилится.

Ермолаева отметила, что последние 3 года цены на жилье в регионе растут быстрее чем доходы населения: среднедушевые доходы населения области выросли на 43%,  средняя зарплата — на 54%, средняя цена кварта на вторичке — на 61%, в новостройках —на 91%

— Рынок новостроек несколько отрывается от реальности. По логике, цены снижаются при росте предложения, но строительный задел и число непроданных квартир в Новосибирске имеют тенденцию к снижению, что может создать на рынке негативные ножницы, — предупреждает Елена Ермолаева. — Либо цены нужно будет снижать через какие-то другие инструменты, например, через процент по ипотеке.

Застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске

Застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске

В среднем в новостройке Новосибирска в ноябре квадратный метр стоил 140 тыс рублей — это на 25% больше, чем на вторичке и рекорд за всю историю наблюдений. Эксперт предположила, что в будущем рост цен на новостройки замедлится и не исключила, что это произойдет в ближайшее время за счет достаточно высокой ключевой ставки.

Минстрой региона сообщил, что также ожидает спад спроса по ипотеке в 2024 году на 20-30% в связи с ростом ставок и повышением первоначального взноса до 30%. Алексей Колмаков не исключил, что это приведет спаду продаж у застройщиков. Впрочем, министр добавил, что правительство РФ прорабатывает механизмы модификации льготной ипотеки, чтобы избежать просадки жилищного строительства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске продано новостроек на 140 млрд рублей. 

Фото freepik — ijeab

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Рынки

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на новостройки Региональный деловой клуб строителей новостройки Новосибирска КРТ Елена Ермолаева Алексей Кондратьев. Алексей Колмаков RID Analytics


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