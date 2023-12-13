УК наказали за нечищеный на крышах снег под Новосибирском

Прокуратура провела проверку по нечищеным от снега и наледи крышам зданий, а так же прилегающих территорий в поселке Маслянино Новосибирской области.

— В ходе осмотра многоквартирных жилых домов установлено, что на их крышах по периметру кровли и козырьках имеется скопление снежных масс и наледь, которые при падении могут создать угрозу причинения вреда здоровью и жизни людей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Районный прокурор внес директору управляющей компании представление и возбудил дело по административной статье.

По постановлению прокурора руководителя привлекли к ответственности.

Главный инженер УК так же привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Ранее редакция сообщала о том, что со стороны управляющих компаний Новосибирска в этом году было допущено 240 нарушений.