Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мать-кукушку в Новосибирске

Громкий инцидент с голодным 8-летним мальчиком, который несколько дней просидел без еды в закрытой квартире, заинтересовал главу Следственного комитета России.

― Председатель СК поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Новосибирской области и предоставить доклад о ходе расследования, ― прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ЧП случилось в доме на улице Сиреневой. Соседи услышали, что ребенок с балкона зовет на помощь и просит кушать. Люди вызвали спасателей и участкового. Сотрудники МАСС через соседний балкон проникли в квартиру к мальчику.

― Он рассказал, что уже двое суток ничего не ел и ждал маму. Ребенка покормили, оказали психологическую помощь и передали полицейским, ― прокомментировали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Вскоре МВД установило и местонахождение матери. Ее задержали, опросили. Выяснилось, что 30-летняя Наталья К. вместе с сыном около месяца назад приехала в Новосибирск из Гурьевска Кемеровской области. Свою вину в произошедшем женщина отрицает и утверждает, что ее не было в квартире всего пару часов.

По факту произошедшего проверку уже проводит прокуратура Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала, как соседи и спасатели вызволяли голодного школьника из запертой квартиры.