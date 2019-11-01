Перевозчики пошли в суд с исками к «Экологии-Новосибирск»

— В исковом заявлении фигурирует сумма в 27 млн, — говорит представитель компании Сергей Каракчеев. — 810 тысяч — это те долги, которые не оспариваются «Экологией-Новосибирск» и которые еще не погашены. На все остальное представитель регоператора на актах выполненных работ за апрель-май ручкой приписал, что они принимают их в таком-то объеме без дополнительных документов: без претензий, без актов проверки. А с июня «Экология-Новосибирск» в принципе не возвращает никакие бухгалтерские первичные документы, которые требуются для искового заявления, для обоснования суммы задолженности.

По словам собеседника издания, в личном общении готовность пойти в суд выразили многие перевозчики кроме нескольких компаний и МУП САХ, которое подчинено мэрии Новосибирска.

Уже сейчас последовать примеру «Эко-лайна» намерена и другая компания—перевозчик — ООО «Ла-транс», ее специалисты в настоящее время готовят иск. Об этом в комментарии изданию сообщил директор компании Александр Гуров.

— Претензия написана, сейчас собираем документы для дальнейших действий, — говорит он. — В бухгалтерии подсчитывают сумму претензий, чтобы составить иск и подать после праздников.

Сумму иска и общую сумму задолженности регоператора собеседник издания озвучить отказался, сообщив только, что она составляет десятки миллионов рублей.

— Акты выполненных работ подписаны только за апрель и за май, — рассказывает Александр Гуров. — Январь, февраль, март — в полном объеме. Апрель-май — 60% от выставленного нами акта выполненных работ. С июня по сентябрь акты не возвращены. И то нужно смотреть договоры. Там есть определенные условия к возврату данных актов. Нужно смотреть юридическую терминологию.

В ООО «Экология-Новосибирск» и ГК «ВИС» от комментариев воздерживаются.

— В «Экологии-Новосибирск» еще не получали никаких официальных документов, — сообщает в ответ на запрос редакции руководитель департамента ГК «ВИС» по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский.

— Обычно, если между юрлицами нет взаиморасчетов, они встречаются в суде, — заявил Гапеев новосибирским СМИ. — Регоператор к этому готов. Какое количество судебных претензий по этому вопросу при наличии таких долгов находится в судах? Ноль. Некоторые недобросовестные перевозчики используют сложившуюся ситуацию в своих политических целях.

Напомним, во время визита в Новосибирск руководитель компании-учредителя регоператорагендиректор ГК «ВИС» Кирилл Гапееввыразил недоумение, что перевозчики, заявляя о солидных суммах задолженности, не обращаются в суды.

Перевозчики с этим не согласны.

— Если бы мы политизировали ситуацию, то сделали бы это до выборов мэра, — говорят представители компаний, опрошенные InfoPro54. — Речь идет только об экономике, никакой политики.

Ранее решать вопрос в судебном порядке перевозчикам советовали и региональные чиновники. В частности, вице-губернатор Сергей Семка.

Напомним, как сообщал на совещании с перевозчиками ТКО зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко, на 1 сентября, согласно данным сводных таблиц и актов выполненных работ, которые по запросу комитета предоставили 6 перевозчиков, задолженность регоператора только перед ними составляла 409 млн рублей. Агеенко предположил, что у второй половины подрядчиков «Экологии-Новосибирск» сумма долга не меньше, то есть цифра задолженности в 800 млн рублей вполне реальна. Он также подчеркнул, что у некоторых перевозчиков долги уже доходят до 100 млн рублей, это не позволяет компаниям рассчитываться со своими субподрядчиками, выплачивать зарплату, закупать ГСМ, проводить плановые ремонты техники, платить налоги. У двух подрядчиков, по его словам, субподрядчики уже разорвали договоры на перевозку ТКО.