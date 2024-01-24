Уклониста, не явившегося в часть, отправили в тюрьму на 5,5 лет в Новосибирске

К 5,5 годам лишения свободы приговорили военнослужащего Александра Скрылева за уклонение от службы.
— Военнослужащего отправят в колонию общего режима, — говорится в сообщении Новосибирского гарнизонного военного суда.
Суд выяснил, что Скрылев 9 декабря 2022 года без уважительной причины не явился на службу.
26 октября 2023 года ему позвонил сотрудник СК и сказал явится в отделение, что тот и сделал. Там Скрылев сообщил, что у него не было никакой уважительной причины.
Приговор не вступил в силу.
Ранее редакция сообщала о том, что суд конфисковал Suzuki у пьяного водителя в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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