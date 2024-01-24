Школьница перевела 270 тысяч рублей мошенникам за валюту в Roblox

Девятилетняя девочка взяла у мамы телефон, чтобы поиграть на онлайн платформе, а в итоге опустошила семейный бюджет и оформила несколько кредитов. Школьница думала, что покупает валюту для популярной игры.

― Девочка пояснила, что установила приложение Телеграмм, где нашла аккаунт блогера I Roblox Queen, после общения с ней связался неизвестный мужчина, представился менеджером королевы Роблокса, пояснил что необходимо произвести ряд манипуляций с телефоном, после чего в ее аккаунте в игре появится игровая валюта. Девочка послушно выполняла все инструкции, тем более, что доступ к приложениям банков в мамином телефоне был без паролей, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Когда родители обнаружили пропажу средств на счетах и новые кредиты, то пришли в ужас. Мама школьницы, уроженка Новосибирска, написала заявление в полицию.

― Случилась беда. Мошенники обокрали нашу семью почти на 300 тысяч рублей. Сейчас ситуация максимально напряженная ввиду моего недавнего банкротства и денег на погашение всего этого точно не хватит. Просим помощи всех неравнодушных. Воспитательные беседы проведены, вот только денег не вернуть. Никогда никому не говорите пароли карт и от приложений банков, ― написал на своей странице в социальной сети папа девочки Илья М.

По факту случившегося МВД проводит проверку.

Ранее редакция предупреждала, что мошенники научились использовать для обмана искусственный интеллект, который умеет подделывать голоса.