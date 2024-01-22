Кандидат в мэры Новосибирска предложила сократить пенсии и отдать деньги молодежи

Самоназванная кандидатка в мэры Новосибирска предложила сократить пенсии. Это нужно для того, чтобы организовать развлечения для молодежи.

— Это же можно всё это пустить на какие-то развлечения для молодежи, создать какие-нибудь классные клубы, где можно прийти и потанцевать, и провести время, — говорит кандидатка в предоставленном видео в АСТ-54 в Телеграм.

Кандидатка уверенна, что пенсия в 10 тысяч рублей – это слишком много и ее нужно уменьшить. Однако урезать пенсию нужно не всем, а только бабушкам и дедушкам из Новосибирска. Жителям Москвы оставить прежнюю, так как там слишком высокие цены в ЦУМе.

За такое предложение женщина подверглась жесткой критике в комментариях под постом.

Между тем, никаких официальных кандидатов на пост мэра Новосибирска пока нет, поскольку до 24 января этот пост будет занимать Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, что идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города.