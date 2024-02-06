Группа Самолет купила за 1,38 млрд рублей участок под строительство жилья в Новосибирске

ДОМ.РФ подвел итоги торгов по реализации неиспользуемого федерального имущества, расположенного в Новосибирской области. Речь идет об участке площадью 35,5 га, расположенном в Новосибирске по ул. Радиостанция №2. Аукцион состоялся сегодня 2 февраля. Заявки на участие подали три компании: ООО «Проект С-41», ООО «СЗ «Экострой» и ООО «Трест». Все были допущены к торгам. Стартовая цена лота составляла 470,54 млн рублей.

Победителем аукциона была признана компания «Проект С-41», предложившая за участок 1,38 млрд рублей. На втором месте «СЗ «Экострой» — 1,378 млрд.

По данным Seldon.Basis, ООО «Проект С-41» создано в октябре 2023 года. УК — 10 тысяч рублей. Генеральный директор Денис Долин, учредитель — ООО «Самолет-регионы» (входит в группу «Самолет»). По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), Группа «Самолет» работает в 6 регионах России, строит 57 жилых комплексов. В 2023 году сдала 1,5 млн кв м жилья. Для сравнения, в целом объем сдачи жилья в регионе за год 3 млн кв метров. По итогам 2023 года выручка ГК «Самолет» выросла на 53% — до 297,4 млрд руб. В 2023 году ГК «Самолет» участвовала в торгах по КРТ в Советском районе Новосибирска, в микрорайоне Щ.

— Мы подготовили обращение в ДОМ.РФ о том, что продажа участка преждевременна. Направили его в Минстрой. Нам говорили, что его должны отработать с ДОМ.РФ, — говорил Кондратьев.

Напомним, ранее ДОМ.РФ уже выставлял этот участок на торги. Аукцион должен был пройти 1 декабря 2023 года. Однако, против продажи земли выступала мэрия Новосибирска. Об этом заявлял на комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

По его словам, для комфортной и правильной реализации этого проекта в Первомайском районе должны быть понятны сроки реализации проекта развязки на Одоевского.

— Помните, насколько бурно обсуждался вопрос о том, чтобы «перекрасить» 2 га на улице Узорной? Было очень много споров о недопустимости развития жилищного строительства в данной локации до решения транспортного вопроса, а сейчас массив в 35 га, — констатировал чиновник. — По территории также не решен вопрос с соцобъектами. Если на площадке в 2 га мы могли бы справиться собственными силами, то на территории в 35 га — нет. В связи с этим мы также направили обращение в адрес прокуратуры Новосибирска, чтобы сразу урегулировать этот вопрос, а не потом, когда мы будем поджаты какими-то обязательствам. Мы настаиваем на том, чтобы провести работу превентивно, с паузой по этому аукциону. Правительство региона в курсе сложившейся ситуации

Кроме того, Алексей Кондратьев не исключал, что на Радиостанции могут возникнуть проблемы с общественностью при освоении этого земельного участка, так как на площадке много зеленых насаждений.

Ранее редакция сообщала о том, что разрешения на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья зависли в Новосибирске.