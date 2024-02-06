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Группа Самолет купила за 1,38 млрд рублей участок под строительство жилья в Новосибирске

  • 06/02/2024, 07:54
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Группа Самолет купила за 1,38 млрд рублей участок под строительство жилья в Новосибирске
В ходе торгов цена участка выросла в три раза.

ДОМ.РФ подвел итоги торгов по реализации неиспользуемого федерального имущества, расположенного в Новосибирской области. Речь идет об участке площадью 35,5 га, расположенном в Новосибирске по ул. Радиостанция №2. Аукцион состоялся сегодня 2 февраля. Заявки на участие подали три компании: ООО «Проект С-41», ООО «СЗ «Экострой» и ООО «Трест». Все были допущены к торгам. Стартовая цена лота составляла 470,54 млн рублей.

Группа Самолет опротестовывает проект КРТ в Советском районе Новосибирска

Группа Самолет опротестовывает проект КРТ в Советском районе Новосибирска

 Победителем аукциона была признана компания «Проект С-41», предложившая за участок 1,38 млрд рублей. На втором месте «СЗ «Экострой» — 1,378 млрд.

По данным Seldon.Basis, ООО «Проект С-41» создано в октябре 2023 года. УК — 10 тысяч рублей. Генеральный директор Денис Долин, учредитель — ООО «Самолет-регионы» (входит в группу «Самолет»). По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), Группа «Самолет» работает в 6 регионах России, строит 57 жилых комплексов. В 2023 году сдала 1,5 млн кв м жилья. Для сравнения, в целом объем сдачи жилья в регионе за год 3 млн кв метров. По итогам 2023 года выручка ГК «Самолет» выросла на 53% — до 297,4 млрд руб. В 2023 году ГК «Самолет» участвовала в торгах по КРТ в Советском районе Новосибирска, в микрорайоне Щ.

Приостановить продажу участка на Радиостанции просит мэрия Новосибирска

Приостановить продажу участка на Радиостанции просит мэрия Новосибирска

Напомним, ранее ДОМ.РФ уже выставлял этот участок на торги. Аукцион должен был пройти 1 декабря 2023 года. Однако, против продажи земли выступала мэрия Новосибирска. Об этом заявлял на комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

— Мы подготовили обращение в ДОМ.РФ о том, что продажа участка преждевременна. Направили его в Минстрой. Нам говорили, что его должны отработать с ДОМ.РФ, — говорил Кондратьев.

По его словам, для комфортной и правильной реализации этого проекта в Первомайском районе должны быть понятны сроки реализации проекта развязки на Одоевского.

— Помните, насколько бурно обсуждался вопрос о том, чтобы «перекрасить» 2 га на улице Узорной? Было очень много споров о недопустимости развития жилищного строительства в данной локации до решения транспортного вопроса, а сейчас массив в 35 га, — констатировал чиновник. — По территории также не решен вопрос с соцобъектами. Если на площадке в 2 га мы могли бы справиться собственными силами, то на территории в 35 га — нет. В связи с этим мы также направили обращение в адрес прокуратуры Новосибирска, чтобы сразу урегулировать этот вопрос, а не потом, когда мы будем поджаты какими-то обязательствам. Мы настаиваем на том, чтобы провести работу превентивно, с паузой по этому аукциону. Правительство региона в курсе сложившейся ситуации

Кроме того, Алексей Кондратьев не исключал, что на Радиостанции могут возникнуть проблемы с общественностью при освоении этого земельного участка, так как на площадке много зеленых насаждений.

Ранее редакция сообщала о том, что разрешения на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья зависли в Новосибирске. 

Иллюстрация – фото со страницы торгов ДОМ.РФ.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : строительство жилья продажа участка недвижимость новосибирска


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