Дождливая неделя началась в день любви, семьи и верности в Новосибирской области

После долгих изнуряющих дней в Новосибирскую область придут дожди с грозами. При этом жара немного ослабнет.

По данным метеосервиса Яндекс.Погода, летние осадки накроют регион уже в понедельник, 8 июля, и останутся здесь, как минимум, до субботы. Температура воздуха всю предстоящую неделю будет без резких колебаний: +23…+26. Самыми теплыми днями станут выходные — столбик термометра поднимется до +28 градусов.

Ночные температуры будут варьироваться от +14 до +18.

8 июля православные вспоминают святых Петра и Февронию Муромских. Пара символизирует любовь и верность и покровительствует семьям.

Согласно народным приметам, дождь в этот день считается добрым знаком.

Если идет дождь — ждать богатый урожай меда. Если жара — еще 40 дней на улице простоит зной. Гром без осадков в этот день обещает засуху. Туман сулит частые ливни в конце месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что в первой декаде июля в Новосибирской области ослабнет жара и придут дожди.