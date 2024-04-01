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Мигранта-мясника, который проклинал русских, задержали в Новосибирске

  • 01/04/2024, 22:30
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Мигранта-мясника, который проклинал русских, задержали в Новосибирске
За радикальные высказывания Далерджона поместили в изолятор временного содержания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и задержал мигранта, который публично на рынке желал смерти русским бойцам в зоне СВО.

― В настоящее время фигурант помещен в ИВС. Дальнейшую его судьбу решит суд, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Также стало известно, что супруга подозреваемого и его дети находятся на территории России нелегально с 2022 года. Семья была прописана в резиновой квартире и по этой липовой справке старшая дочка была устроена в образовательное учреждение. У мигрантов не все в порядке с документами.

― Сегодня я снова давала показания в Следственном комитете, мне сказали, что мои слова подтвердили и другие свидетели бесконечных конфликтов с Далерджоном. Вчера мне звонил сын работодателя и предупредил, что мясник может мне отомстить. Поэтому я рада, что его все-таки закрыли и изолировали от общества. Хотя, признаюсь, что когда решила писать заявление в МВД, то уже в этот момент поняла, что никого не боюсь, ― говорит продавец Оксана П.

Женщина сейчас осталась без работы, но возвращаться на свое прежнее место она уже не планирует. Теперь Оксана ждет, когда получит расчет и свою трудовую книжку с записью об увольнении.

Статья, которую инкриминируют  мигранту подразумевает наказание в виде штрафа от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Но если будет доказано, что таджик совершил преступление по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, то ему грозит реальное лишение свободы.

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Источник фото: freepik.com/автор — rawpixel.com

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СВО Мигрант-мясник задержание желал смерти


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