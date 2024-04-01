Роман Теленчинов не будет участвовать в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

По информации источника редакции Infopro54 в мэрии Новосибирска, заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов сегодня забрал документы с конкурса в мэры Новосибирска. На момент публикации материала официальная информация об изменении состава кандидатов в мэры на сайте горсовета не появилась.

Эксперты и политологи называли Романа Теленчинова одним из двух реальных претендентов на пост нового градоначальника, наряду с другим вице-губернатором Максимом Кудрявцевым. Политолог, главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, со ссылкой на свои источники, заявлял, что основным претендентом в мэры Новосибирска является Максим Кудрявцев. Он подал документы в последний день приема 15 апреля.

Ранее редакция сообщала, что в конкурсе по выборам мэра Новосибирска принимает участие 21 кандидат.