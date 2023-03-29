Улететь в Турцию стало дешевле

По данным аналитиков сервиса путешествий Туту, в настоящее время средний чек за перелёт в Турцию весной и летом находится на уровне 37 530 рублей туда-обратно. Год назад надо было заплатить 43 320 рублей, то есть за год снижение среднего чека составило 13%.

Уточняется, что анализу подверглись средние чеки из России (все аэропорты) в Турцию (все аэропорты) с вылетами с 1 марта по 31 августа. На Турцию у самостоятельных путешественников приходится примерно каждый десятый билет на этот период, добавили аналитики.

Если говорить об отдельных направлениях, то средний чек за перелет по маршрутам Москва — Стамбул и Сочи — Стамбул сократился примерно на треть, а по маршрутам Москва — Анталья и Санкт-Петербург — Анталья — примерно на четверть. А вот за перелет по направлению Санкт-Петербург — Стамбул пока платят в среднем на 23% больше, чем год назад.

При этом доля бронирований на прямые рейсы на маршрутах Москва — Стамбул, Москва — Анталья и Сочи — Стамбул выросла с 77–80% до 97–99%. Доля бронирований на прямые рейсы на направлении Санкт-Петербург — Анталья выросла с 49% до 60%, а на направлении Санкт-Петербург — Стамбул — сократилась с 78% до 64%.

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