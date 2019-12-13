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ГК «ВИС» получит еще одну концессию в Новосибирской области

Компания группы будет строить и обслуживать объект Минобороны РФ.
  • 13/12/2019, 20:41
Автор: Евгения Серёгина
ГК «ВИС» получит еще одну концессию в Новосибирской области
Сумма контрактов ГК «ВИС» в Новосибирской области превышает 50 млрд рублей.

ООО «Одиннадцатая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») заключит договор концессии на строительство и последующую эксплуатацию на протяжении 18 лет военных складов в Новосибирской области. Такое распоряжение №2813-р подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

— Заключить концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений <…>, предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества ВС РФ, в том числе объектов производственной и военной инфраструктуры, расположенных на территории Новосибирской области на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, с ООО «Одиннадцатая концессионная компания»,  говорится в тексте документа. — Утвердить основные условия концессионного соглашения.

Как следует из распоряжения, в течение 150 дней Министерство обороны РФ должно подготовить проект концессии, согласовать его с Минэкономразвития и Минфином РФ перед заключением с компанией-концессионером. В течение 730 дней (Двух лет. — Ред.) при положительном заключении Главгосэкспертизы, после проведения технологического и ценового аудита представить в Правительство РФ проект решения об уточнении объемов финансового обеспечения реализации соглашения.

Ежегодная плата за пользование каждым из указанных в соглашении земельных участков составит 1 рубль. Срок строительства объектов, согласно распоряжению, не должен превышать 2 лет. Где будут расположены склады и площадь объекта — в распоряжении не уточняется.

В ГК «ВИС» подтвердили факт концессии, однако ее условия сообщить отказались.

— В связи со спецификой этого проекта мы его не комментируем,  сообщает в ответ на запрос редакции руководитель департамента ГК «ВИС» по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский.  Для получения этой информации лучше обратиться в Министерство обороны РФ.

Военные склады — не первый концессионный объект, который компании ГК «ВИС» реализуют на территории Новосибирской области. В частности, ГК выступает концессионерами строительства четвертого моста (ООО «Сибирская концессионная компания»), сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ООО «Экология-Новосибирск»), строительства сети поликлиник на территории Новосибирска (ООО «Седьмая концессионная компания»).  Кроме того, как сообщалось ранее, мэрия Новосибирска ведет переговоры с ГК «ВИС» по поводу возможного концессионного проекта строительства трамвайной линии  от станции метро «Золотая Нива» до Плющихинского жилмассива. По информации агентства «Центр деловой жизни», сумма контрактов, уже подписанных ГК «ВИС» в Новосибирской области, превышает 50 млрд рублей.

ООО «Одиннадцатая концессионная компания» создана в январе 2018 года в Ленинградской области. УК — 30 тысяч рублей. Учредитель — ГК «ВИС», директор — Сергей Мицура.

Фото: pixabay.com, автор- EFAFLEX_Schnelllauftore

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