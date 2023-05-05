Улицу Кропоткина в Новосибирске планируют отремонтировать к 1 июня

Улица Кропоткина будет обновлена практически полностью – 3,44 км. Капитальный ремонт дороги идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Завершить работы должны к 1 июня – об этом на выездном совещании заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Установилась благоприятная погода, которая, наконец, позволила нам приступить к полномасштабному ремонту дорог. Подрядные организации работают круглосуточно, пытаются наверстать дни, когда вынужденно останавливались из-за понижения температур, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В конце апреля приступили к капитальному ремонту улицы Кропоткина в рамках нацпроекта БКД. Она будет обновлена почти полностью, от Красного проспекта до улицы Республиканской. Дорогу здесь не ремонтировали около 10 лет, она находилась в плохом состоянии. Завершить ремонт необходимо до июня, потому что в конце июня мы будем праздновать 130-летие города Новосибирска, центр города будет перекрыт. Нам придётся организовывать объездные маршруты, и на улицу Кропоткина ляжет большая нагрузка».

Протяженность участка ул. Кропоткина, подлежащего ремонту, – 3,44 км, стоимость работ – 134,4 млн рублей. Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройСити». Контрактом предусмотрено фрезерование проезжей части, укладка выравнивающего слоя покрытия толщиной 6 см, устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см, подъем смотровых и дождеприёмных колодцев. На сегодня устройство выравнивающего слоя покрытия выполнено на 90 %. Подрядчик планирует завершить ремонт 1 июня. На работы будет действовать гарантия в течение четырёх лет.

По данным начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, по нацпроекту БКД в этом году планируется отремонтировать 17 участков дорог: один объект, переходящий с 2021 года – ул. Ипподромская, и 16 новых объектов. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, – 32 км. На 10 объектах работы уже начаты.

«Контракты на объекты нацпроекта БКД были заключены в конце 2022 года. Начало работ предусматривалось с 1 апреля, но в связи с неблагоприятными погодными условиями к ремонту смогли приступить только 22 апреля, в том числе и на ул. Кропоткина», – пояснил Виктор Хихлов.

Согласно муниципальным контрактам завершить ремонт всех объектов, входящих в нацпроект, необходимо до 21 августа 2023 года.