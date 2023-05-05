Рекламодателям

Жилая застройка вплотную подбирается к «Сосновому бору»

  • 05/05/2023, 12:20
Автор:
Сосновый бор
Объем жилой застройки прилегающей территории вырастет вдвое.

К 2030 году предполагается увеличить объем жилой застройки территории, прилегающей к городской зелёной зоне «Сосновый бор» в Калининском районе с 161,8 тыс кв м до 332 тыс кв м (+171,3 тыс кв м), численность населения увеличится до 12 тыс человек. Об этом сообщается в приложении к постановлению главы города о проекте планировки указанной территории. В городском руководстве поясняют, что такой рост произойдёт за счёт строительства микрорайона 110.01.02. Как следует из карты планируемого объекта, данный микрорайон представлен несколькими земельными участками, два из которых примыкают к ул. Объединения, третий отделён от них притоком реки 2-я Ельцовка, а от природной зоны «Сосновый бор» лишь парковой полосой. Ранее данная территория была выставлена на торги на право заключения договора о комплексном развитии.

Что касается этажности застраиваемой территории, то, как следует из постановления, предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; «многоквартирные многоэтажные дома» – 30 этажей; «гостиницы» – 4 этажа.

Напомним, что территория даже не примыкающая, а входящая в состав «Соснового бора», помимо застройщиков уже вызывала интерес компании ООО «Элтекс». Речь идёт о земельном участке площадью более 6,5 тыс метров, который в компании рассматривают под расширение производства. Сейчас, помимо лесов, в состав данного участка, как следует из документации обсуждений, входят образовательные объекты, специализированная малоэтажная застройка и зона перспективной дорожной сети.

— Предприятием планируется дальнейшее освоение прилегающей территории в части строительства нового корпуса с целью увеличения мощности производства, — сообщается в аналитической записке об итогах экономического развития Калининского района за прошлый год и задачах на год текущий. — Площадь здания будет составлять до 2500 кв. м, будет дополнительно создано порядка 500 новых рабочих мест.

 

Ранее редакция сообщала, какие ещё масштабные проекты мэрия планирует реализовать в Калининском районе.

Фото: карта участка из приложения к постановлению мэра Новосибирска

713

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : КРТ зеленая зона жилищное строительство


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
строительство

Андрей Кузнецов об «интриге в уголовном деле» девелопера Михаила Обласова

В Новосибирске подозреваемого в мошенничестве девелопера отпустили из-под ареста. Что послужило причиной серии уголовных дел, фигурантами которых стали новосибирские девелоперы, рассуждает эксперт.
Читать статью >>
Количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза

Количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза

Большинство из них — «черные кредиторы».
Читать статью >>
новые станции метро в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска планируется строительство двух новых станций метро

Одна из них будет расположена на пересечении ул. Учительской и ул. Богдана Хмельницкого, вторая — на пересечении ул. Рассветной и ул. Курчатова.
Читать статью >>
жильё в Новосибирске

Продажа жилья в новостройках Новосибирска продолжает падать

За два года — больше, чем наполовину, при этом предложение растёт.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Банк России выпустил памятный монеты с Новосибирском и Новокузнецком

05/05/2023, 15:14

Ольга Ситникова: «Победа — это опыт, полученный при подготовке гранта»

05/05/2023, 15:14

Мошенники придумали новую схему обмана

05/05/2023, 14:35

В театре «Глобус» покажут спектакли в рамках II городского фестиваля «ОдиссеяФест»

05/05/2023, 14:31
Популярное

Магнитные бури в мае: когда стоит ждать и как к ним подготовиться?

05/05/2023, 11:35

9 мая в Новосибирске усилят меры безопасности

04/05/2023, 16:54

В Новосибирск придет долгожданная жара

03/05/2023, 11:42
Новости компаний

Сибирский экспортер электродвигателей увеличил эффективность производства

05/05/2023, 16:25

Потребительская активность россиян в апреле выросла на 9%

05/05/2023, 14:42

Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса

04/05/2023, 18:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска