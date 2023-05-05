Жилая застройка вплотную подбирается к «Сосновому бору»

К 2030 году предполагается увеличить объем жилой застройки территории, прилегающей к городской зелёной зоне «Сосновый бор» в Калининском районе с 161,8 тыс кв м до 332 тыс кв м (+171,3 тыс кв м), численность населения увеличится до 12 тыс человек. Об этом сообщается в приложении к постановлению главы города о проекте планировки указанной территории. В городском руководстве поясняют, что такой рост произойдёт за счёт строительства микрорайона 110.01.02. Как следует из карты планируемого объекта, данный микрорайон представлен несколькими земельными участками, два из которых примыкают к ул. Объединения, третий отделён от них притоком реки 2-я Ельцовка, а от природной зоны «Сосновый бор» лишь парковой полосой. Ранее данная территория была выставлена на торги на право заключения договора о комплексном развитии.

Что касается этажности застраиваемой территории, то, как следует из постановления, предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; «многоквартирные многоэтажные дома» – 30 этажей; «гостиницы» – 4 этажа.

Напомним, что территория даже не примыкающая, а входящая в состав «Соснового бора», помимо застройщиков уже вызывала интерес компании ООО «Элтекс». Речь идёт о земельном участке площадью более 6,5 тыс метров, который в компании рассматривают под расширение производства. Сейчас, помимо лесов, в состав данного участка, как следует из документации обсуждений, входят образовательные объекты, специализированная малоэтажная застройка и зона перспективной дорожной сети.

— Предприятием планируется дальнейшее освоение прилегающей территории в части строительства нового корпуса с целью увеличения мощности производства, — сообщается в аналитической записке об итогах экономического развития Калининского района за прошлый год и задачах на год текущий. — Площадь здания будет составлять до 2500 кв. м, будет дополнительно создано порядка 500 новых рабочих мест.

Ранее редакция сообщала, какие ещё масштабные проекты мэрия планирует реализовать в Калининском районе.