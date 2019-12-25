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Ультрафиолетовый солнечный спектрометр, прокалиброванный в ИЯФ СО РАН, отправлен в космос

Прибор будет наблюдать за одним из важных компонентов космической погоды – за интенсивностью излучения Солнца.
  • 25/12/2019, 13:33
Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Антон Николенко_фото Светланы Ерыгиной

Специалисты центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения (ЦКП «СЦСТИ») Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) совместно с коллегами из Института прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ИПГ) провели калибровку оборудования для российского метеорологического спутника «Электро-Л» № 3, сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН. Запуск космического аппарата, который будет поставлять информацию об изменениях погодных условий Роскосмосу, Росгидромету и Всемирной метеорологической организации, состоялся 24 декабря 2019 г. с космодрома Байконур.

Планируется, что «Электро-Л» займет свое место на геостационарной орбите и будет постоянно находиться над одной и той же точкой на поверхности Земли, а именно над экватором, примерно в 140 км от островного государства Науру.

Для этого аппарата сотрудники ИЯФ СО РАН совместно со своими коллегами из ИПГ и Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) откалибровали прибор «Измеритель мощности солнечного излучения» (ультрафиолетовый солнечный спектрометр) – ВУСС-Э. Работы проводились на станции «Космос» ЦКП «СЦСТИ».

— Прибор будет наблюдать за одним из важных компонентов космической погоды – за интенсивностью излучения Солнца, на так называемой линии Лайман-альфа, — рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Антон Николенко. — Это излучение с длиной волны 121.6 нанометра генерируется возбужденными атомами водорода, входящими в состав Солнца. Интенсивность этого излучения является хорошим индикатором состояния Солнца, которое полностью определяет космическую погоду вблизи нашей планеты, порождает магнитные бури, определяет состояние верхних слоев земной атмосферы, влияет на качество радиосвязи и на многие другие аспекты нашей жизни.

По словам специалиста, излучение этой длины волны невидимо для человеческого глаза и не проходит сквозь атмосферу, и, следовательно, для его наблюдения требуется специальная аппаратура, расположенная в космосе. Как ожидается, ВУСС-Э в течение многих лет будет измерять мощность солнечного излучения именно на этой длине волны 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

— Процедура калибровки ВУСС-Э заключалась в том, что мы измеряли соответствие между показаниями прибора и реальным потоком фотонов, попадающим в него. Без такой калибровки измерения существенно теряют свою достоверность, — поясняет Антон Николенко.

Он подчеркнул, что калибровка ВУСС – это далеко не единственные работы, проводимые в ЦКП «СЦСТИ» для космических исследований.

Фото предоставлены пресс-службой ИЯФ СО РАН, авторы- Светлана Ерыгина и Вероника Болонева

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