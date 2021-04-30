Умер экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

Сегодня, 30 апреля, стало известно о смерти новосибирского политика Алексея Беспаликова. Сообщения об этом появились в соцсетях.

Алексей Акимович Беспаликов родился 27 марта 1948 года в Новосибирске. В 90-х годах работал заместителем мэра Новосибирска, в начале 2000-х вице-губернатором. Был депутатом 3 и 4 созывов Законодательного собрания Новосибирской области, а также спикером регионального парламента, с 2010 по 2014 год представлял регион в Совете Федерации. Почётный доктор Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук.