Оборудование для СКИФа произведет ИЯФ СО РАН

В начале апреля ФИЦ «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» объявил тендер на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам оборудования для «СКИФа». Максимальная цена контракта — 8 млрд 930 млн рублей. Источник средств — субсидия из федерального бюджета.

Судя по информации, размещенной на площадке, на торги была подана всего одна заявка — от Института ядерной физики СО РАН.

Первый договор на производство оборудования на 3,6 млрд рублей Институт катализа и ИЯФ СО РАН подписали в ноябре 2020 года. Ранее на пресс-конференции глава ИЯФ СО РАН Павел Логачев говорил, что общая сумма контракта на производство оборудования составляет 12 млрд рублей. Не менее 45% процентов производства институт планирует локализовать на своей площадке, а часть заказов на выпуск комплектующих размещать на новосибирских предприятиях. В качестве потенциальных партнеров он называл ОАО «Бердский электромеханический завод» и НАЗ им. Чкалова.