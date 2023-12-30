Полицейского из Чечни ранили у клуба Alpen Grotte в Новосибирске (видео)

Инцидент у ночного клуба Alpen Grotte произошел накануне ночью. 32-летний полицейский из Чеченской Республики отдыхал в развлекательном заведении и перебрал с алкоголем. Первым о ЧП сообщил Телеграм-канал Сапа.

Выходя из клуба, лейтенант стал придираться к двум посетителям. Ему показалось, что они ответили ему слишком грубо. Драка завязалась уже на улице. За происходящим наблюдала девушка, но предусмотрительно не вмешивалась в мужские разборки.

В неравной схватке правоохранитель не смог одержать победу. Это его разозлило еще больше. Когда его оппоненты уже сели в автомобиль, полицейский осмелел и стал снова нарываться на конфликт. Предположительно, в этот момент кто-то из его обидчиков выстрелил. Чеченец был настолько пьян, что даже не заметил ранения и отправился спать в номер гостиницы. Уже оттуда его госпитализировали на скорой в Горбольницу.

― У пострадавшего слепое огнестрельное ранение в правом боку. Он почти ничего не помнит о произошедшем. Пояснил, что находится в отпуске и ездил в барнаульскую академию по учебным вопросам, потом решил провести время в Новосибирске. Он также утверждает, что после драки у клуба у него пропали банковские карты, мобильный телефон, наличные деньги и удостоверение сотрудника МВД. По факту случившегося проводится проверка, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Это уже не первый случай стрельбы после развлечений в увеселительных заведениях Новосибирска. На днях стало известно, что оперативники задержали 20-летнего жителя Ленинского района, который стрелял из травматического пистолета и случайно попал в прохожего.