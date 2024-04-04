Умная Алиса шокировала детей рассказом о мертвой девочке из мультфильма «Маша и Медведь»

Домашняя станция «Алиса» напугала пользователей рассказом о прошлом девочки из известного мультфильма «Маша и Медведь».

Покупатели потребовали объяснений у компании-производителя.

Все началось с того, что дети задали, казалось бы, обычный и закономерный вопрос после просмотра мультика: «Почему девочка живет одна?». Сами создатели мультипликации не давали ответа на этот вопрос.

Станция начала поиск теорий в интернете. И нашла одну темную версию прошлого Маши. Все это усугубилось еще и тем, что ребятишки включили колонку без детского режима. Так, по версии из интернета, Маша всего лишь призрак. Из-за этого она не растет, и видеть ее могут только животные. Дом пустой из-за того, что родители не смогли вынести потерю дочери и уехали. Виновник ее смерти — медведь, которого она теперь постоянно мучает после своей кончины.

Услышав эту жестокую историю, ребята стали задавать вопросы уже родителям. Взрослые же подняли шум вокруг такого сбоя колонки. Родители не отрицали, что колонка может высказываться о детском мультфильме, но их смутила этическая сторона такого рассказа.

Информация о зловещей предыстории Маши дошла до уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, которая была обеспокоена качеством распространяемой информации в сети.

— Как на это сознание детское отреагирует предсказать очень сложно. Если ребенок находится в психологически сложной для себя ситуации, результат вообще непредсказуем, — передает слова Митяниной издание «Царьград Новосибирск».

«Яндекс» со своей стороны сказал, что произошедшее — лишь единственный случай подобного сбоя.

— Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента, — рассказал представитель компании.

Он также подчеркнул, что, если колонка не может ответить сама, она берет информацию из интернета.

На сторону «Алисы» встали пользователи сайта «Пикабу», они считают изложенную историю вполне корректной. А таких последствий можно было избежать, включив «Детский режим». Также люди посчитали, что эта тема недостойна обсуждения.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи умных колонок выросли на 65% за минувший год.