Продажи умных колонок выросли на 65% за минувший год

В прошлом году произошел резкий скачок продаж умных колонок. За весь год их было продано в 1,5 раза (65%) больше, чем за предыдущий, однако большая часть продаж пришлась на предновогодний период, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

Средняя цена за умные колонки российского производства в минувшем году составила 7590 руб., что на 7% выше, чем в 2022-м.

По мнению Дениса Кускова, гендиректора компании Telecom Daily, рост продаж связан с доступностью умных колонок, ведь их стоимость начинается от трех тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что в России продажа поддержанных авто идет на рекорд.