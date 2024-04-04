Сбор корма для собак на СВО объявили в Новосибирске

В Новосибирске активисты Народного фронта объявили сбор корма для четырехлапых защитников, несущих службу в зоне Спецоперации.

— Собаки на СВО — это не только милые питомцы, которые повышают настроение бойцам, но и боевые братья. А наши сегодняшние герои официально находятся на службе. Чика, Байра, Ерика, Ежена, Чака, Минат, Назар и четыре собаки-пограничника, позывные которых мы пока не знаем, охраняют важный склад на Луганском направлении, — рассказали волонтеры.

Идея создать акцию возникла у активистов после знакомства с новосибирским кинологом с позывным «Сенсей». Именно он обучает и работает с маленькими бойцами. Сенсей отметил, что собаки едят кашу с тушенкой или печенью, а так же сухой корм. Последнего не достает. Животные проводят все время на улице, поэтому питание должно быть полноценным.

Передать сухой корм для крупных пород собак (кроме Chappi), а также антигистаминные средства и средства для обработки от клещей можно в отделение Народного фронта по адресу: улица Серебренниковская 14 (вход с улицы Сибревкома). Телефон для справок: 8 (383) 305-41-51.

Ранее редакция сообщала о том, что читинские таможенники передали для нужд специальной военной операции 1800 конфискованных биноклей и 174 набора слесарно-монтажных инструментов.