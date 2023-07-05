«Умная» спортивная площадка – старт реновации стадиона «Красное знамя»

«Стадион «Красное знамя» стал историческим местом для Новосибирска со своими традициями – не один десяток лет большие и маленькие новосибирцы собирались здесь, для того, чтобы участвовать в общегородских спортивных мероприятиях. За эти годы площадка и лыжная база существенно обветшали и требовали обновления, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Реализовать проект по строительству спортивной площадки удалось при нашем участии в национальном проекте «Спорт – норма жизни» при поддержке министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. И это только начало, в планах и дальше развивать эту территорию – разрабатывается документация на реконструкцию лыжной базы и строительство лыжной трассы, отвечающей международным стандартам».

Первая «умная» спортивная площадка в Новосибирске расположена на территории стадиона «Красное знамя», который находится в оперативном управлении МАУДО «СШ «Центр зимних видов спорта». Главная особенность нового спортивного объекта заключается в том, что возле спортснарядов находятся QR-коды и при помощи смартфона спортсмен сможет получить видеоинструкцию от виртуального тренера или ссылки на видеоуроки. «Умные» QR-коды располагаются и отдельно на тренажерах, отсканировав которые можно будет увидеть инструкцию по использованию конкретного снаряда.

Для спортсменов и жителей города в центре «умной» площадки расположена хоккейная коробка, которая в летний период разделяется заградительной сеткой на две площадки для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и бадминтоном. Здесь установлены площадки для взрослого и детского воркаута, а также еще одна площадка с баскетбольными кольцами. Вокруг хоккейной коробки расположены четыре беговые дорожки на дистанцию 200 метров, а также четыре беговые дорожки по прямой на дистанцию 100 метров. Рядом с беговыми дорожками размещены трибуны на 100 мест (сборно-разборная), павильон для переодевания, складирования рабочего оборудования и проката коньков.

В перспективе планируется дальнейшее развитие этого объекта – разработан дизайн-проект лыжной базы площадью 1500 кв. м, спортивной, лыжероллерной трассы с дистанциями 2,5 км и с освещением в вечернее время, а также прогулочной трассы с дистанциями 2,5 км, 5 км и 10 км.