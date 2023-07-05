Сергей Максимов: В Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов рассказал корреспонденту Infopro54 о восстановлении рынка грузоперевозок и о том, может ли Новосибирск потерять статус транспортно-логистического хаба Сибири.
— Сергей Анатольевич, можете оценить, как российские компании справились с вызовами, которые возникли в 2022 году? В прошлом году вы прогнозировали, что рынок грузоперевозок РФ ждут тяжелые времена после ухода мировых компаний. Прогноз оправдался?
— В прошлом году из России в итоге ушли крупные европейские компании, которые занимали около 60% рынка контейнерных перевозок и 50% рынка морских контейнерных перевозок. В мае 2022 года мы действительно думали, что ситуация будет критичной. Но в итоге можно констатировать, что российским компаниям удалось с ней справится. Мало того, некоторые игроки рынка от этих пертурбаций даже выиграли. Я говорю не о росте объемов рынка, а о перераспределении потоков.
— Как эти перемены сказались на логистике?
— Сейчас мы видим формирование новой логистики. Из-за переориентации на восток мы наблюдаем проблемы с доставкой грузов на Восточный полигон: на Дальний Восток, Забайкальск. Однако при этом активно выстраиваются новые маршруты: на Иран, Индию, Саудовскую Аравию, а также в ЕС через Турцию.
Многие компании, которые ранее работали в европейских регионах, разворачиваются на восток. И многие из них точкой входа на рынки Казахстана и Китая видят Новосибирск.
— Что это даст Новосибирску? Видите ли вы какие-то риски от этой активности?
— С одной стороны, это рост нагрузки на Новосибирск как транспортный узел. Мы видим, что вся наша инфраструктура получает дополнительные объемы с которыми не всегда пока получается адекватно справляться. В результате груз может ждать отправки по несколько недель.
Есть опасность, что вырастет загрузка складской инфраструктуры, которая также будет исчерпана, что приведет к росту ставок. Но мы видим, что этот риск расшивается за счет строительства новых складских комплексов и контейнерных терминалов. Надеюсь, что негативный вариант в области все-таки не реализуется и переток транспортных потоков на Новосибирск даст еще больший толчок к росту транспортно-логистической инфраструктуры региона.
— О каких складских комплексах вы говорите?
— Большие инвестиционные программы по наращиванию мощностей реализуют компании «Евросиб», Fesco, «Трансконтейнер», ПЛП «Восточный» и т.д. Крупный проект реализует «Новосибирский транспортный терминал» на территории Промышленно-логистического парка.
К положительным трендам я бы отнес снижение стоимости фрахта контейнеров, и это благо для наших грузоперевозчиков. В перспективе мы ожидаем снижения всех ставок, что будет влиять на конечную доставку. Маловероятно, что мы вернемся к докризисным временам, когда фрахт контейнера составлял 600 долларов в месяц. Напомню, во время пандемии стоимость фрахта доходила до 10 тысяч долларов. Сейчас она составляет около 1800 долларов в месяц.
— На Сибирском транспортном форуме, на круглом столе, который вы модерировали, обсуждали перспективы развития рынка логистики. Чего ждут участники рынка?
— У всех позитивные ожидания. Если не будет политических потрясений, то мы ожидаем рост рынка контейнерных перевозок, рост внешнеэкономической торговли. В первую очередь в Китай и Казахстан. Также ожидаем рост грузопотока в Индию, Турцию, Вьетнам, Иран, возможно, в Саудовскую Аравию. Все участники рынка понимают перспективу этих рынков и работают в данном направлении. Новосибирску это даст дополнительные возможности, так как от нас можно построить транспортный коридор на Иран, Индию и страны Персидского залива.
Более детально о прогнозах по рынку говорить сложно, так как все цифры и объемы засекречены.
— Недавно, на одной из конференций для грузоперевозчиков участники рынка отмечали, что вокруг Новосибирска в соседних регионах также началось активное строительство складской логистики. Есть риск, что Новосибирск потеряет статус ключевого логистического хаба в Сибири?
— Строительство складов в соседних регионах действительно идет. Однако пока в Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири. На мой взгляд, строить склады можно в любом регионе, но из Новосибирска удобно снабжать все регионы Сибири. Из того же Омска снабжать Барнаул, Кемерово и Томск неудобно. Требования к автомобильным грузоперевозкам становятся все более жесткими.
К примеру, в Томске есть склад на 20 тысяч «квадратов», который меняет уже четвертого собственника, так как площади не могут загрузить. Для локальных поставок такие склады оптимальны, а снабжать из Томска большие объекты в других регионах Сибири экономически невыгодно.
В 2014 году мы рассчитывали эффективность поставок контейнерных грузов железной дорогой до Омска и Новосибирска. Вся экономия съедалась за счет операций по отцепке вагонов, переформатированию поезда. С учетом инвестиционных затрат склад вообще себя никогда не окупал. Было выгоднее привезти все вагоны в Новосибирска, а потом контейнерами на автопоездах отправлять его в Омск и другие регионы.
Так что пока можно не бояться, что Новосибирск потеряет свой статус. В первую очередь это связано с географическим расположением города.
— На ваш взгляд, какие инфраструктурные проекты могли бы усилить статус Новосибирска как логистического хаба?
— Это все, что касается строительства Восточного обхода, темы работ на котором сейчас снова довольно высоки. Это полноценное развитие Южного транзита. Это 50-километровые вылеты из Новосибирска, которые сейчас обустраивают, а вокруг них в пригородной зоне формируются складские комплексы.
Безусловно, это развитие федеральной сети дорог: Омск–Новосибирск, Новосибирск–Иркутск, Чуйского тракта. До недавнего момента основной грузопоток у нас шел через Барнаул на Казахстан и далее в Китай. Это было выгодно, так как с Казахстаном мы находимся в Евроазиатском экономическом союзе и у нас нет на границе таможни. Но сегодня объем грузоперевозок настолько вырос, что на существующих погранпереходах возникают пробки. Именно поэтому сейчас вновь растет интерес к Чуйскому тракту, который относительно свободен. Никого уже не смущает тот факт, что грузу придется пересекать две границы: китайско-монгольскую и монгольско-российскую. На таможенных участках трасс сейчас идут большие преобразования, плюс сам Чуйский тракт расширяют до четырех полос по всей длине. Так что перспективы для развития очень интересные.
Сергей Максимов, занимает должность президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири с 2011 года. С 2014 — доцент кафедры «Системный анализ и управление проектами» Сибирского государственного университета путей сообщений (СГУПС). С 2016 — председатель Совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк «Восточный»
В соавторстве разработал проект формирования и развития Новосибирского мультимодального транспортного узла. Выпущена монография «Новосибирский мультимодальный транспортный узел» (Комаров К.Л., Максимов С.А. и другие). Участвовал в создании и развитии пригородной железнодорожной компании ОАО «Экспресс-пригород». Участвовал в разработке, в составе рабочей группы, Транспортной Стратегии РФ на период до 2020 г., в том числе автор концепции развития транспортно-логистических узлов на территории РФ. (Награжден благодарностью Министра транспорта РФ). Выступил инициатором, совместно с компаниями-членами СТЭЛС, включения рефрижераторных контейнеров в состав ускоренных поездов по маршруту «Новосибирск – Владивосток» с целью обеспечения ускорения доставки скоропортящихся грузов. Предложение получили одобрение и поддержку Западно-Сибирской железной дороги – филиала ПАО «РЖД». Данный проект под условным названием «Восточный экспресс» был реализован в 2014 году. Реализация данного проекта позволила сократить время доставки скоропортящихся грузов, а так же привлечь новые грузопотоки.
Фото: Сергей Мордвинов
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