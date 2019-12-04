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По «Новомарусино» выстраивают многоходовку

Область также рассчитывает на увеличение федерального софинансирования для достройки проблемных домов.
  • 04/12/2019, 14:53
Автор: Юлия Данилова
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Для решения проблемы обманутых дольщиков региону необходимы 13-15 млрд рублей.

— Для решения вопроса с дольщиками ЖК «Новомарусино» при минстрое создана рабочая группа. Проблема серьезная, но пути ее решения есть. Мы находимся в диалоге с мэрией Новосибирска для получения заключения экспертизы по состоянию конструкций дома в ЖК, в отношении которого есть замечания контролирующих органов, — сообщил на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента министр строительства области Иван Шмидт.

Объект долевого строительства в Новомарусино может пойти под снос

Объект долевого строительства в Новомарусино может пойти под снос

Напомним, в домах ЖК «Новомарусино» 667 семей оказались в списке обманутых дольщиков. 220 млн рублей в покупку квартир вложила мэрия Новосибирска. Министр признал, что денег, которые сейчас есть в бюджете Новосибирской области, на решение этой проблемы не хватит. За счет имеющихся инструментов и средств в регионе в год вводятся в эксплуатацию не более 10 домов, а в областном реестре проблемных домов сегодня находятся 66 объектов. Это стало одной из причин, по которой регион решил войти в пилотный проект по созданию фонда поддержки обманутых дольщиков. Иван Шмидт подчеркнул, что новомарусинские дома — первые в списке на достройку с использованием средств нового фонда (283 млн рублей на решение проблемы дольщиков планируется направить из регионального, около 800 млн получить из федерального бюджета (22%/78%) — Ред.). Если регион получит согласование по заявленному софинансированию в 2020 году, то работы по решению этого вопроса на ЖК «Новомарусино» начнутся.

— Стоит также отметить, что ресурсы земельного участка позволяют нам совместно с мэрией Новосибирска подключить к решению проблемы такой инструмент, как МИП, то есть предоставить эту площадку застройщику в рамках масштабного инвестиционного проекта. Это позволит закрыть еще часть проблем. Так что по «Новомарусино» у нас получается очень серьезная многоходовка, — добавил он.

Восемь МИПов по строительству жилья реализуется в Новосибирской области

По словам чиновника, федеральный Минстрой еще разрабатывает порядок достройки проблемных домов. Предположительно, выбор подрядчиков для работы со средствами фонда будет осуществляться в рамках 44-ФЗ. Контроль за выполнением работ будет осуществлять региональный минстрой и наблюдательный совет фонда.

— По поручению президента РФ, до 2024 года мы должны решить проблему обманутых дольщиков. В нашем случае для этого необходимы 13-15 млрд рублей, — говорит Иван Шмидт.

Депутаты заявили, что при таких темпах софинансирования до 2020 года регион сможет привлечь в фонд из федерального и областного бюджетов не более 3,5 млрд рублей, то есть средств для реализации поручения президента априори не достаточно.

Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

Область планирует получить 800 млн рублей на дольщиков

— Пока математика, действительно, не складывается. Но мы планируем добиться увеличения федерального софинансирования раза в три раза. Мы уже получили поддержку в решении этого вопроса от полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Мы подготовили для него все необходимые документы, и он работает с федеральным центром по этому вопросу, — говорит Шмидт. — К сожалению, это необходимо, так как наша область в округе является лидером не только по строительству жилья, но и по количеству проблемных домов и обманутых дольщиков.

Застройщик ЖК «Новомарусино» — компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» — зарегистрирована 31 августа 2012 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По информации Арбитражного суда Новосибирской области, в июле 2019 года было принято решение о признании компании банкротом и введении конкурсного производства. Кредиторами «Доступное жилье Новосибирск» являются не только дольщики и мэрия Новосибирска, но и ряд компаний: ООО «Индексстрой» (долг 22,6 млн рублей), ООО «АВМ строй» (2,3 млн), ООО «Страд» (10,4 млн), ООО «Сибэк» (1,3 млн), ИП Маслов И.В. (3,3 млн).

Фото из группы Вконтакте Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино

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