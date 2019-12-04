По «Новомарусино» выстраивают многоходовку

— Для решения вопроса с дольщиками ЖК «Новомарусино» при минстрое создана рабочая группа. Проблема серьезная, но пути ее решения есть. Мы находимся в диалоге с мэрией Новосибирска для получения заключения экспертизы по состоянию конструкций дома в ЖК, в отношении которого есть замечания контролирующих органов, — сообщил на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента министр строительства области Иван Шмидт.

— Стоит также отметить, что ресурсы земельного участка позволяют нам совместно с мэрией Новосибирска подключить к решению проблемы такой инструмент, как МИП, то есть предоставить эту площадку застройщику в рамках масштабного инвестиционного проекта. Это позволит закрыть еще часть проблем. Так что по «Новомарусино» у нас получается очень серьезная многоходовка, — добавил он.

Напомним, в домах ЖК «Новомарусино» 667 семей оказались в списке обманутых дольщиков. 220 млн рублей в покупку квартир вложила мэрия Новосибирска. Министр признал, что денег, которые сейчас есть в бюджете Новосибирской области, на решение этой проблемы не хватит. За счет имеющихся инструментов и средств в регионе в год вводятся в эксплуатацию не более 10 домов, а в областном реестре проблемных домов сегодня находятся 66 объектов. Это стало одной из причин, по которой регион решил войти в пилотный проект по созданию фонда поддержки обманутых дольщиков. Иван Шмидт подчеркнул, что новомарусинские дома — первые в списке на достройку с использованием средств нового фонда (283 млн рублей на решение проблемы дольщиков планируется направить из регионального, около 800 млн получить из федерального бюджета (22%/78%) — Ред.). Если регион получит согласование по заявленному софинансированию в 2020 году, то работы по решению этого вопроса на ЖК «Новомарусино» начнутся.

— По поручению президента РФ, до 2024 года мы должны решить проблему обманутых дольщиков. В нашем случае для этого необходимы 13-15 млрд рублей, — говорит Иван Шмидт.

По словам чиновника, федеральный Минстрой еще разрабатывает порядок достройки проблемных домов. Предположительно, выбор подрядчиков для работы со средствами фонда будет осуществляться в рамках 44-ФЗ. Контроль за выполнением работ будет осуществлять региональный минстрой и наблюдательный совет фонда.

Депутаты заявили, что при таких темпах софинансирования до 2020 года регион сможет привлечь в фонд из федерального и областного бюджетов не более 3,5 млрд рублей, то есть средств для реализации поручения президента априори не достаточно.

Застройщик ЖК «Новомарусино» — компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» — зарегистрирована 31 августа 2012 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По информации Арбитражного суда Новосибирской области, в июле 2019 года было принято решение о признании компании банкротом и введении конкурсного производства. Кредиторами «Доступное жилье Новосибирск» являются не только дольщики и мэрия Новосибирска, но и ряд компаний: ООО «Индексстрой» (долг 22,6 млн рублей), ООО «АВМ строй» (2,3 млн), ООО «Страд» (10,4 млн), ООО «Сибэк» (1,3 млн), ИП Маслов И.В. (3,3 млн).

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