В НГТУ НЭТИ разработана цифровая тормозная система для Ил-114-300

Сотрудники Института силовой электроники НГТУ НЭТИ совместно с ПАО «АК Рубин» разработали цифровую тормозную систему для пассажирского самолета Ил-114-300. Второй опытный самолет успешно совершил первый полет с аэродрома Луховицкого авиазавода им. П.А. Воронина в конце марта 2024 года.

— Для НГТУ НЭТИ чрезвычайно важен этот полет, поскольку электронное оборудование для тормозной системы и программно-аппаратный комплекс созданы сотрудниками Института силовой электроники вуза. Цифровых систем управления тормозами подобного уровня на предыдущих поколениях российских самолетов не было. Нам удалось создать отечественную цифровую тормозную систему, впервые 100% реализованную на отечественной элементной базе, – комментирует директор Института силовой электроники НГТУ НЭТИ профессор Сергей Харитонов.

Отмечается, что тормозная система может быть использована на различных моделях воздушных судов.

По информации Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 68 мест. Он заменит Ан-24 на местных авиалиниях. Разработчиком самолета выступает дочерняя компания ОАК – ПАО «Ил», окончательная сборка самолета осуществляется на предприятии в Подмосковных Луховицах (предприятия входят в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

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