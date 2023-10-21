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Уникальные объекты Красноярского края лидерам «Сибирь.ПРО» показал генеральный партнёр проекта – компания «Ростелеком»

  • 21/10/2023, 09:00

Уникальные объекты Красноярского края лидерам «Сибирь.ПРО» показал генеральный партнёр проекта – компания «Ростелеком»
Одним из центральных мероприятий тура стала встреча с министром цифрового развития региона Николаем Распопиным.

В рамках пресс-тура, организованного генеральным партнёром проекта – ПАО «Ростелеком», лидеры конкурса «Сибирь.ПРО» осмотрели ряд промышленных, культурных и спортивных объектов в Красноярском крае. Лучшие журналисты Сибири побывали в селе Овсянка и городе Дивногорске, поднялись на Красноярскую ГЭС, осмотрели экспозицию Музея связи и сыграли в кёрлинг. Одним из центральных мероприятий тура стала встреча с министром цифрового развития региона Николаем Распопиным.

Благодаря «Ростелекому», лучшим журналистам Сибири представилась ценная возможность посетить Красноярскую ГЭС. Провайдер обеспечивает стратегический объект энергетики современными каналами связи.

«ГЭС подключена по двум волоконно-оптическим линиям: основной и резервной. Это обеспечивает надежность и бесперебойность предоставляемых услуг. На базе созданной инфраструктуры на предприятии можно внедрять самые разные цифровые решения», – сообщил участникам пресс-тура Михаил Сафонов, директор сервисного центра Пригород Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». Лидерам проекта «Сибирь.ПРО» удалось побывать в машинном зале гидроэлектростанции, где им подробно рассказали о работе агрегатов, а также подняться на гребень плотины.

Разговор о важности цифровизации промышленных предприятий продолжился во время пресс-конференции с министром цифрового развития Красноярского края Николаем Распопиным. Представитель ведомства отметил, что консолидация усилий власти и ИТ-компании способствует успешному решению задач по внедрению цифровых продуктов, которые содействуют улучшению жизни граждан и повышению эффективности бизнес-процессов.

На практике реализацию подобных инициатив журналисты смогли увидеть в контакт-центре «Системы 112» и единой справочной «122». По заказу профильного министерства ПАО «Ростелеком» занимался разработкой и внедрением программного обеспечения этих систем. Неповторимые эмоции лучшие журналисты Сибири получили, посетив музей связи. Здесь представлены сотни тематических экспонатов, в том числе сохранившееся с 1980 года заявление на установку домашнего телефона от Сергея Кужугетовича Шойгу.

В с. Овсянка, которое является родиной писателя Виктора Астафьева, по проекту «Чистое небо» ПАО «Ростелеком» переносит оптические линии с воздушных опор в кабельную канализацию. Как было отмечено, такое техническое решение позволит освободить сельские улицы от нависающих проводов. При этом обслуживание клиентов, набор и качество услуг связи и цифровых сервисов остаются стабильно высокими.

Ещё одной точкой насыщенного маршрута стал Дивногорск, где для лидеров «Сибирь.ПРО» была организована экскурсия по набережной, которая благодаря своему природному ландшафту считается одной из самых живописных в стране, и другим местным достопримечательностям. Ярким завершением пресс-тура от компании «Ростелеком» стал визит в «Сибирскую академию кёрлинга», где профессиональные тренеры провели для представителей СМИ тренировку.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ПАО «Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает премию «Молодая Сибирь» и выступает учредителем номинации «Цифровая Сибирь». Победителями этого года в номинации «Молодая Сибирь» стали Анастасия Ландо, журналист интернет-портал «VSE42.RU» (Кемеровская область) и корреспондент ГТРК «Иркутск» Елена Малышкина. Обладатель премии «Цифровая Сибирь» – Игорь Черных, обозреватель бизнес-портала «Континент Сибирь» (Новосибирская область).

«Убежден, что конкурс «Сибирь.ПРО» является одним из ключевых медиасобытий Сибири. Для компании «Ростелеком» наше партнёрство с проектом ценная возможность привлечь внимание региональных журналистов к темам, которые мы считаем для себя важными – цифровому развитию округа и формированию молодого прогрессивного поколения. Должен отметить, что с каждым годом уровень представляемых работ в наших номинациях растёт», – отметил вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото оператора конкурса «Сибирь.ПРО» — Ассоциации «Сибирский окружной информационный центр»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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